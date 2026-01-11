MAGAZİN

Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman? Güller ve Günahlar neden yok?

Kanal D ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan sevilen diziyle ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte 10 Ocak Güller ve Günahlar yeni bölüm neden yok, 13. bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtı ve tüm detaylar…

Kanal D ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan sevilen diziyle ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte 10 Ocak Güller ve Günahlar yeni bölüm neden yok, 13. bölüm ne zaman yayınlanacak?, Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtı ve tüm detaylar…

GÜLLER VE GÜNAHLAR NEDEN YOK?

Kanal D’nin cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan dizisi Güller ve Günahlar, ekran macerasına kısa bir ara verdi. Dizi, en son 12. bölümüyle seyirci karşısına çıkmıştı. Ancak yılbaşı haftası nedeniyle birçok dizide olduğu gibi Güller ve Günahlar’ın da yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı.

Bu nedenle 10 Ocak Cumartesi akşamı Güller ve Günahlar yeni bölümüyle ekranlarda yer almadı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İzleyicilerin merakla beklediği Güller ve Günahlar 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanla birlikte dizinin yeni bölüm tarihi de netleşti. Buna göre Güller ve Günahlar 13. bölümüyle önümüzdeki hafta 17 Ocak cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Güller ve Günahlar
