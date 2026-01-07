Güllü dosyasında yeni gelişme! Darp edilmiş halde video çekip göndermiş! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın yeni mesajları ortaya çıktı

Yalova'daki evinin 6. kattaki penceresinden 26 Eylül'de düşen sanatçı Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Güllü ve kızı Tuğyan'ın yeni ses kayıtları ortaya çıkmaya devam ediyor. Ulaşılan ses kayıtlarında Tuğyan'ın annesi ile yaşadığı her tartışmayı gizlice kaydettiği öğrenildi.

Günaydın'dan Kerim Cengil'in haberine göre; Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, darp edilmiş halde çektiği bir videoyu WhatsApp üzerinden sevgilisi Kervan'a göndermiş.

"Ağzım yüzüm kan içinde Kervan" diyen Tuğyan, Kervan'ın "Kim yaptı?" sorusuna ise "Annem" diyerek cevap verdiği görüldü.

'GEBERSİNLER'

Mesajların devamında "Gebersinler" diyen Tuğyan, Kervan'ın "Ablan, Melek'e demiş 'Kendi kendine yapmış', ne kadar ayıp ya, çok kötü geçer ama merak etme" mesajını attı. Bunun üzerine Tuğyan kendisini darp ettiğini, "Doğru söylüyor sinir krizi geçirdim" diyerek itiraf etti.