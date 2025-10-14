Güllü'nün adli tıp raporu çıktı! Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu

Yalova'daki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün, adli tıp ‘kati’ raporu çıktı. Birinci İhtisas Kurulu’nun mütalaasında, kanında yüksek düzeyde etil alkol tespit edilen Güllü’nün, zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi bir delil bulunmadığı ve yüksekten düşmeye bağlı olarak kırık, beyin kanaması ve iç kanama sonucunda ölümün meydana geldiği belirtildi.

Güllü'nün ön otopsi raporunda, ‘darp’ ve ‘cebir’ izine rastlanmadığı kaydedildi.

BEYİN KANAMASI VE ÇOK SAYIDA KIRIK SAPTANDI

Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ölü muayene ve otopsi işleminde, vücudunun muhtelif yerlerinde yüksekten düşme ile husulü mümkün çok sayıda travmatik emare tespit edilen Güllü’nün, cinsel muayenesinde akut travmatik değişim tespit edilmedi. Otopsisinde ise yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edildi.

BAŞKA DNA PROFİLİNE RASTLANMADI

Toksikolojik, histopatolojik ve biyolojik örnekler alındığı belirtilen otopsinin laboratuvar incelemelerinde, "Histopatolojik incelemede, otopside saptanan travmatik bulgular ile uyumlu sonuçlar tespit edilmiştir. Toksikolojik incelemede, kanda 3.53 promil etanol tespit edilmiştir. Biyolojik incelemede, alınan anal ve vajinal sürüntü örneklerinde sperm hücresi görülmemiş olup, sürüntü ve tırnak örneklerinde Gül Tut haricinde herhangi bir DNA profiline rastlanmamıştır" denildi.

Birinci İhtisas Kurulu’nun mütalaasında, "Kanında yüksek düzeyde (etil) alkol tespit edildiği, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası, omur, sternum, çok sayıda kot ve ekstremite kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku hasarı, iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu, mütalaa edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Rapor, soruşturma dosyasında yer almak üzere Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır