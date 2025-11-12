MAGAZİN

Güllü'nün kızı hakkında şaşırtan iddia: "Ölüm orucuna girmiş..."

Güllü'nün ölümü sonrası ortaya atılan iddialar gündemden düşmüyor. Daha önce suç duyurusunda bulunan eski patron Ferdi Aydın bu sefer de Güllü'nün kızının cezaevine girmemek için ölüm orucuna girdiği iddia etti.

Güllü'nün ölümü sonrası eski patronu Ferdi Aydın iddialarını sıralamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde suç duyurusunda bulundan ve Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i suçlayan Aydın'dan yeni iddia geldi.

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, katıldığı bir programda canlı yayına bağlanarak Tuğyan Ülkem Gülter'in ölüm orucuna girdiğini iddia etti.

"Annemi öldüreceğim" dediği iddiasıyla savcılık tarafından yeniden ifadesi alınan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında Ferdi Aydın şunları söyledi:

"Tuğyan Hanım ölüm orucuna girmiş. 30 kilo olursa cezaevine girmeyeceğini biliyormuş. Şu anda da 39 kiloymuş. 30 kilo olup cezaevine girmemek için uğraşıyor. Bunu da buradan söylemek istiyorum.

Yanındakilerden biri söyledi. Şu an 39 kilo bu iş sonuçlandığında cezaevinden çabuk çıkabilmek ya da cezaevine girmemek için etrafındaki herkese bunu birçok kez söylemiş ifadelerde de var."

