Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme! DNA incelemesi sonuçlandı! Rapor ortaya çıktı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde sanatçı Güllü’nün 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında hazırlanan adli tıp raporunda Güllü’nün otopsi sırasında alınan örneklerinde başka birine ait DNA profiline rastlanmadı.

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayata gözlerini yumdu.

RAPOR ORTAYA ÇIKTI

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Bursa Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi’nin hazırladığı rapor ortaya çıktı.

DNA İZİNE RASTLANMADI

Raporda Güllü’den otopsi sırasında alınan örneklerde başka birine ait herhangi bir DNA izine rastlanmadı. Özellikle Güllü’nün tırnaklarından alınan örneklerde başka birine ait DNA’nın olmaması, olay öncesi herhangi bir boğuşma olmadığı ihtimalini güçlendirdi.

Öte yandan, konuyla ilgili açıklama yapan ailenin avukatı Rahmi Çelik, "Biyoloji İhtisas Dairesi’nin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir, Güllü hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz" dedi.

(İHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

