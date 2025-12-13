Güllü son doğum gününü böyle kutlamış! Dileği yürek burktu

Yalova’daki evinin terasının penceresinden düşen Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi.

Sultan Nur Ulu, verdiği ifadede Tuğyan Gülter'in annesini öldürdüğünü itiraf etti. Ulu'nun ifadesinde, "Güllü abla yüz cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinden az yukarı kısmına sarılarak itti" dedi.

Tuğyan Ülkem Gülter çıkarıldığı mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Kandıra Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi.

51 yaşında hayatını kaybeden Güllü'nün son doğum gününde dileği ortaya çıktı. Müge Dağıstanlı'nın paylaştığına göre Güllü, son doğum gününde yine çocuklarını ve torununu düşündü.

"BÜTÜN SEVDİKLERİMİN ÖMRÜNÜ UZUN EYLE"

Doğum günü pastasını üfleyen ve dileğini paylaşan Güllü'nün şu ifadelere yer verdiği görüldü: "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün sevdiklerimin ömrünü uzun eyle. Evlatlarıma dilediğim gibi bu veledin de üniversite kapılarını görmeyi nasip eyle. Çok güzel bir doğum günü pastası."