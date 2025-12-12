Yıldız Asyalı'nın eşi uzaklaştırma kararına uymuyor! 'Kollarını kesmiş'

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Rüya" karakteriyle şöhreti yakalayan Yıldız Asyalı, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Oyunculuğu bırakan Yıldız Asyalı geçtiğimiz aylarda 3. kez nikah masasına oturmuş ve iş insanı Mustafa Semih Demirci'yle sessiz sedasız nikah kıymıştı.

Henüz 6 ay önce evlenen Yıldız Asyalı eşinden şiddet gördüğünü açıkladı ve yüzündeki ve boynundaki morlukların fotoğrafını "Kocam tarafından darp edildim" notuyla paylaştı.

"BU İNSANDAN KORKUYORUM"

Yıldız Asyalı, uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Demirci’nin kendisine yaklaşmaya çalıştığını ileri sürdü. Asyalı; "Yaklaşık 5 saat sonra kapımızın önüne geldi. Korkumuzdan annem ve babamın evindeyiz. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hâlâ neredeysem oraya gelmeye çalışıyor" sözleriyle yaşadığı tedirginliği dile getirdi.

Yeni bir açıklamada bulunan Yıldız Asyalı, korkusunun sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı, "Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bu insandan korktuğumu yine, yine dile getiriyorum. Lütfen dikkat edelim. Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez. Teşekkür ederim."

Asyalı, yaptığı diğer paylaşımda ise şunları söyledi:

ŞOKE EDEN İDDİA

Tüm kadınlar adına, tüm anneler adına, özellikle de yabancı bir insanla evlenmiş ve çocuğu olan kadınlar adına sesleniyorum. Gerçekten yineliyorum; bu bir manipülasyondur. Çok üzüntülü, çok stresli günlerden geçmeme rağmen güçlü durmaya çalışıyorum arkadaşlar.

Dolayısıyla bu kişi, benim ayrılmak istememi bahane ederek beni ilişkiye zorlayıp manipüle etmektedir. Sorunlarım olduğunu öne sürerek beni ezmek ve baskılamak için elinden geleni yapacaktır. Neden mi? Bunu size çok net söyleyebilirim: Benim kendimi kötü hissetmem, çöküşe geçmem ve depresyonda olduğumu göstermek için tüm bu adımları atacaktır. Evet, hukuki süreç başlamıştır. Uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için hapis istemi savcı tarafından kabul edilmiştir.

Bu kişi beni suçlu göstermek için kendi kollarını kesip beni şikâyet etmiştir. Üstelik bunun şahitleri de vardır."