Güllü soruşturmasında yeni gelişme! İki isim birden ifadeye çağırıldı! 'İhbar kabul edildi'

26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayata gözlerini yuman Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Güllü’nün torununun bakıcısı Mukadder Çakır'ın oğlu Osman Yıldız, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında iddialarda bulunarak, Gülter'in annesini öldürmesi için kendisine teklifte bulunduğunu ileri sürmüştü. Osman Yıldız, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi öldürmesi karşılığında kendisine bir daire vereceğini söylemişti.

SÖZLERİ İHBAR KABUL EDİLDİ

Bu sözleri ihbar kabul eden savcılık, Osman Yıldız ile annesi Mukadder Çakır'ı adliyeye çağırıp ifadelerini aldı.

Osman Yıldız; sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda; "Tuğyan, olaydan bir ay önce bana 5 - 6 kez 'Evin arka tarafında bir giriş var. Orayı net gören kamera yok. Aracını park ederken veya araca binerken annemi bıçakla ya da silahla öldürebilirsin. Sana daire vereceğim, annenle birlikte yaşarsın' şeklinde yönlendirmelerde bulundu" ifadelerini kullanmıştı.

"TEK BAŞINA YAPMIŞ OLAMAZ"

Osman Yıldız ayrıca; "Olay gecesi, bu cinayeti tek başına gerçekleştirmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Tek başına yapmışsa dahi bunun ancak uyuşturucu etkisi altında olabileceğine inanıyorum. Benim düşüncem evde tek kişi tarafından gerçekleştirilmediği yönünde. Bu açıklamam bir ihbar niteliğindedir. Konuya ilişkin ayrıntılı ifademi savcılığa vereceğimi bildiririm" demişti.

"AÇIKLAMAM İHBAR NİTELİĞİNDEDİR"

Osman Yıldız'ın tam açıklaması şöyle: Bu açıklamayı yapma nedenim tüm gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Tuğyan, annemin bakıcılığını yaptığı çocuğun annesidir. Yaklaşık 15 - 20 gün önce Tuğyan'ın ısrarı üzerine çıkıp bazı açıklamalarda bulundum. Orada söylediğim her şey Tuğyan'ın bana söylemem için yönlendirdiği ifadelerdir. Tuğyan, Güllü hanımın vefatından yaklaşık 1 ay önce bana 5 - 6 kez 'annemi bıçakla veya silahla öldür' yönünde teklifte bulunmuştur. Bana, 'evin arka tarafında bir giriş var orayı net gören kamera yok aracını park ederken veya araca binerken onu öldürebilirsin' şeklinde yönlendirmelerde bulunmuştur. Her seferinde bu söylemleri reddettim ancak korktuğum ve kimsenin bana inanmayacağını düşündüğüm için o dönem, herhangi bir yere bildirimde bulunamadım. Tuğyan, bu eylemi gerçekleştirmem durumunda 1 daire vereceğini ve burada annenle birlikte yaşarsın şeklinde teklifte de bulunmuştur. Güllü hanıma karşı hiçbir şekilde zarar verme niyetim olmamıştır. Kendisi bana ve anneme emek vermiş, ekmeğini yediğimiz biridir. Olay gecesi, bu cinayeti tek başına gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Tek başına yapmışsa dahi bunun ancak uyuşturucu etkisi altında olabileceğini düşünüyorum. Benim düşüncem evde tek kişi tarafından gerçekleştirilmediği yönündedir. Bu açıklamam bir ihbar niteliğindedir. Konuya ilişkin ayrıntılı ifademi savcılığa vereceğimi bildiririm" açıklamasını yapmıştı.

DAHA ÖNCE TERS YÖNDE AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Osman Yıldız, daha önce katıldığı bir programda Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürebileceğine inanmadığını belirterek; "Tuğyan'ın annesini öldürdüğünü düşünmüyorum. Annesini ölmesini istediği mesajlar öfkeyle yazılan mesajlar. Tuğyan ve Güllü Hanım sık sık kavga ederdi. Her aile arasında böyle kavgalar olabilir" ifadesini kullanmıştı.