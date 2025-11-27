MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Güllü soruşturmasında yeni gelişme! İki isim birden ifadeye çağırıldı! 'İhbar kabul edildi'

Güllü'nün torununun bakıcısı Mukadder Çakır'ın oğlu Osman Yıldız, merhume şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında şaşırtan iddialar ortaya atmıştı. Savcılık, Osman Yıldız ve annesi Mukadder Çakır'ı adliyeye çağırıp ifadelerini aldı.

Güllü soruşturmasında yeni gelişme! İki isim birden ifadeye çağırıldı! 'İhbar kabul edildi'
Öznur Yaslı İkier

26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayata gözlerini yuman Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Güllü’nün torununun bakıcısı Mukadder Çakır'ın oğlu Osman Yıldız, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında iddialarda bulunarak, Gülter'in annesini öldürmesi için kendisine teklifte bulunduğunu ileri sürmüştü. Osman Yıldız, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi öldürmesi karşılığında kendisine bir daire vereceğini söylemişti.

Güllü soruşturmasında yeni gelişme! İki isim birden ifadeye çağırıldı! İhbar kabul edildi 1

SÖZLERİ İHBAR KABUL EDİLDİ

Bu sözleri ihbar kabul eden savcılık, Osman Yıldız ile annesi Mukadder Çakır'ı adliyeye çağırıp ifadelerini aldı.

Güllü soruşturmasında yeni gelişme! İki isim birden ifadeye çağırıldı! İhbar kabul edildi 2

Osman Yıldız; sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda; "Tuğyan, olaydan bir ay önce bana 5 - 6 kez 'Evin arka tarafında bir giriş var. Orayı net gören kamera yok. Aracını park ederken veya araca binerken annemi bıçakla ya da silahla öldürebilirsin. Sana daire vereceğim, annenle birlikte yaşarsın' şeklinde yönlendirmelerde bulundu" ifadelerini kullanmıştı.

Güllü soruşturmasında yeni gelişme! İki isim birden ifadeye çağırıldı! İhbar kabul edildi 3

"TEK BAŞINA YAPMIŞ OLAMAZ"

Osman Yıldız ayrıca; "Olay gecesi, bu cinayeti tek başına gerçekleştirmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Tek başına yapmışsa dahi bunun ancak uyuşturucu etkisi altında olabileceğine inanıyorum. Benim düşüncem evde tek kişi tarafından gerçekleştirilmediği yönünde. Bu açıklamam bir ihbar niteliğindedir. Konuya ilişkin ayrıntılı ifademi savcılığa vereceğimi bildiririm" demişti.

Güllü soruşturmasında yeni gelişme! İki isim birden ifadeye çağırıldı! İhbar kabul edildi 4

"AÇIKLAMAM İHBAR NİTELİĞİNDEDİR"

Osman Yıldız'ın tam açıklaması şöyle: Bu açıklamayı yapma nedenim tüm gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Tuğyan, annemin bakıcılığını yaptığı çocuğun annesidir. Yaklaşık 15 - 20 gün önce Tuğyan'ın ısrarı üzerine çıkıp bazı açıklamalarda bulundum. Orada söylediğim her şey Tuğyan'ın bana söylemem için yönlendirdiği ifadelerdir. Tuğyan, Güllü hanımın vefatından yaklaşık 1 ay önce bana 5 - 6 kez 'annemi bıçakla veya silahla öldür' yönünde teklifte bulunmuştur. Bana, 'evin arka tarafında bir giriş var orayı net gören kamera yok aracını park ederken veya araca binerken onu öldürebilirsin' şeklinde yönlendirmelerde bulunmuştur. Her seferinde bu söylemleri reddettim ancak korktuğum ve kimsenin bana inanmayacağını düşündüğüm için o dönem, herhangi bir yere bildirimde bulunamadım. Tuğyan, bu eylemi gerçekleştirmem durumunda 1 daire vereceğini ve burada annenle birlikte yaşarsın şeklinde teklifte de bulunmuştur. Güllü hanıma karşı hiçbir şekilde zarar verme niyetim olmamıştır. Kendisi bana ve anneme emek vermiş, ekmeğini yediğimiz biridir. Olay gecesi, bu cinayeti tek başına gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Tek başına yapmışsa dahi bunun ancak uyuşturucu etkisi altında olabileceğini düşünüyorum. Benim düşüncem evde tek kişi tarafından gerçekleştirilmediği yönündedir. Bu açıklamam bir ihbar niteliğindedir. Konuya ilişkin ayrıntılı ifademi savcılığa vereceğimi bildiririm" açıklamasını yapmıştı.

DAHA ÖNCE TERS YÖNDE AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Osman Yıldız, daha önce katıldığı bir programda Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürebileceğine inanmadığını belirterek; "Tuğyan'ın annesini öldürdüğünü düşünmüyorum. Annesini ölmesini istediği mesajlar öfkeyle yazılan mesajlar. Tuğyan ve Güllü Hanım sık sık kavga ederdi. Her aile arasında böyle kavgalar olabilir" ifadesini kullanmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Usta sanatçının son hali ortaya çıktı! Evi yıkıldı, huzurevine yerleştiUsta sanatçının son hali ortaya çıktı! Evi yıkıldı, huzurevine yerleşti
Ünlü oyuncu evleniyor! Sevgilisi de tanıdık çıktı Ünlü oyuncu evleniyor! Sevgilisi de tanıdık çıktı

Anahtar Kelimeler:
Güllü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.