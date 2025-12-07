MAGAZİN

Gülşen Bubikoğlu 71 yaşında! Son halini paylaştı: Yıllar çabuk geçiyor

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Gülşen Bubikoğlu 71. yaşını kutladı. Gülşen Bubikoğlu son halini "Yıllar çabuk geçiyor" notuyla paylaşınca sosyal medyada beğeni topladı.

Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızlarından Gülşen Bubikoğlu, 71. yaşına özel paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzun süredir gözlerden uzak, sakin bir yaşam süren usta oyuncu, doğum gününde siyahlar içindeki zarif pozunu paylaşınca hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.

Gülşen Bubikoğlu son halini "Bugün benim için özel bir gün yıllar çok çabuk geçiyor. Şu noktadan sonra sağlıklı, huzurlu ve her anlamda iyi kalmak önemli. Çokça sevgiler herkese" notuyla yayınladı.

EŞİNİN ÖLÜMÜYLE YIKILMIŞTI

1973 yapımı Yaban filmiyle sinemaya adım atan Bubikoğlu, Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev, Yaz Bekarı, Canikom gibi 50’den fazla unutulmaz projede yer alarak Yeşilçam’ın altın dönemine damga vurmuştu.

2024’te eşi Türker İnanoğlu’nun vefatıyla derin bir acı yaşayan Bubikoğlu, son dönemde tekrar sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye başladı.

71 yaşındaki usta oyuncunun zarif duruşu ve yıllara meydan okuyan güzelliği, hayranlarından büyük ilgi gördü.

