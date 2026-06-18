Gülşen Bubikoğlu'nun son hali gündem oldu! Yeşilçam'ın efsane ismi yıllara meydan okuyor

Türk sinemasının efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarının beğenisini topladı. Yeşilçam dönemine damga vuran başarılı oyuncu, doğal güzelliği ve zarafetiyle bir kez daha adından söz ettirdi.

Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev, Yaz Bekarı, Canikom gibi 50’den fazla unutulmaz projede yer alarak Yeşilçam’ın altın dönemine damga vuran Gülşen Bubikoğlu gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Kışın İstanbul'da yazın ise Bodrum'da olan usta oyuncu sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Kısa süre önce 71. yaşını kutlayan usta oyuncu "Biraz moral" notuyla son halini paylaştı. Doğal pozlarıyla dikkat çeken Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyan görüntüsüyle beğeni topladı.

EŞİNİN ÖLÜMÜYLE YIKILMIŞTI

2024’te eşi Türker İnanoğlu’nun vefatıyla derin bir acı yaşayan Bubikoğlu, son dönemde tekrar sosyal medya paylaşımların başladı. Oyuncu zaman zaman manzara fotoğrafı paylaşırken zaman zaman da kendisini paylaşıyor.