Sydney Sweeney'den olay yaratan tatil pozları! Scooter Braun ile aşk dolu anlar

Sydney Sweeney ile sevgilisi Scooter Braun arasındaki ilişki hız kesmeden devam ediyor. 29 yaşındaki oyuncu, çarşamba günü Braun ve arkadaşlarıyla çıktığı son tatilden dikkat çeken kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğraflardan birinde Euphoria yıldızı, göğüs dekoltesiyle öne çıkan kırmızı, Baywatch esintili bir mayo giyerek poz verdi.

Bir başka karede ise üstsüz olan Scooter Braun, Sweeney'yi havaya kaldırarak belinden tuttu. Çiftin tatilinden paylaşılan diğer fotoğraflarda ise jet ski yaptıkları, yürüyüşe çıktıkları, dans ettikleri görüldü.

Sweeney, fotoğrafların altına, "Erkeğin seni aya götürdüğünde" notunu düştü.



Çiftin yaklaşık bir yıl önce Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in düğününde tanışmalarının ardından sevgili oldukları belirtilirken, ilişkilerinin hâlâ güçlü bir şekilde devam ettiği görülüyor.

Sweeney ve Braun'un geçen yıl başlayan ilişkilerinin ardından bir kaynak, çiftin ilişkilerini mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamaya çalıştığını söylemişti.