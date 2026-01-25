MAGAZİN

Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor: "Enerjik ve neşeli"

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan oyuncu Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı aktif kullanıyor. Gülşen Bubikoğlu son halini paylaşınca yine gündeme geldi.

Gülşen Bubikoğlu, Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev, Yaz Bekarı, Canikom gibi 50’den fazla unutulmaz projede yer alarak Yeşilçam’ın altın dönemine damga vurmuştu.

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, uzun bir aradan sonra paylaştığı yeni fotoğrafıyla yeniden gündem oldu.

Kısa süre önce 71. yaşını kutlayan usta oyuncunun son hali gündemde. Gözlerden uzak sürdürdüğü sakin yaşamıyla dikkat çeken ünlü isim pozlarıyla beğeni topladı.

"Enerjik ve neşeli uyanmak" notuyla pozlarını paylaşan oyuncuya beğeni yağdı.

EŞİNİN ÖLÜMÜYLE YIKILMIŞTI

2024’te eşi Türker İnanoğlu’nun vefatıyla derin bir acı yaşayan Bubikoğlu, son dönemde tekrar sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye başladı.

71 yaşındaki usta oyuncunun zarif duruşu ve yıllara meydan okuyan güzelliği, hayranlarından büyük ilgi gördü.

