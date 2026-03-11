'AIDS kaptı' iddialarına sert çıktı! Ünlü rapçi Çakal isyan etti

Son dönemin dikkat çeken rapçilerinden Emirhan Çakal, bu kez müziğiyle değil hakkında ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi.

Sosyal medyada yayılan “Amerika’da AIDS’e yakalandı” söylentisi kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. İddiaların hızla yayılması üzerine Emirhan Çakal'dan açıklama gecikmedi.

Hakkındaki iddialara Instagram hesabından yanıt veren Emirhan Çakal, iddialara sert sözlerle tepki gösterdi. Ünlü rapçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ya siz kafayı yemişsiniz. Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış. Ortada ne bir açıklama var ne de bir hastalık. Etkileşim uğruna haysiyetini, şerefini hiçe sayan tipler.”