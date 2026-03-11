Serenay Sarıkaya ödemeleri geciktirmedi! Teşekkür belgesi aldı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’ya, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Defterdarlığı tarafından düzenlenen “Vergi Haftası” kapsamında teşekkür belgesi verildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, gelir vergisi yönünden gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler arasında yer alan Serenay Sarıkaya’ya teşekkür belgesini İstanbul Defterdarı Rıza Bilgiç verdi.

GÖNÜLLÜ UYUM NE DEMEKTİR?

Gönüllü uyum, bir mükellefin vergi yükümlülüklerini herhangi bir zorlamaya gerek kalmadan doğru ve zamanında yerine getirmesi anlamına gelir. Bu kişiler; vergi beyannamelerini zamanında verir, gelirini doğru ve eksiksiz bildirir, vergisini zamanında öder ve vergiyle ilgili yükümlülükleri düzenli şekilde yerine getirir.

Beyannamelerini zamanında veren, vergilerini zamanında ödeyen, vergi incelemelerinde bir usulsüzlüğü bulunmayan, sahte veya yanıltıcı belge kullanma gibi riskli işlemler yapmayan ve vergi idaresiyle uyumlu ve şeffaf çalışan mükelleflerin, “gönüllü uyum seviyesi yüksek” kabul edilir.