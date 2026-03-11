MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Serenay Sarıkaya ödemeleri geciktirmedi! Teşekkür belgesi aldı

Vergi Haftası kapsamında, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’ya gelir vergisi yönünden gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler arasında yer alması sebebiyle teşekkür belgesi verildi.

Serenay Sarıkaya ödemeleri geciktirmedi! Teşekkür belgesi aldı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’ya, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Defterdarlığı tarafından düzenlenen “Vergi Haftası” kapsamında teşekkür belgesi verildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, gelir vergisi yönünden gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler arasında yer alan Serenay Sarıkaya’ya teşekkür belgesini İstanbul Defterdarı Rıza Bilgiç verdi.

Serenay Sarıkaya ödemeleri geciktirmedi! Teşekkür belgesi aldı 1

GÖNÜLLÜ UYUM NE DEMEKTİR?

Gönüllü uyum, bir mükellefin vergi yükümlülüklerini herhangi bir zorlamaya gerek kalmadan doğru ve zamanında yerine getirmesi anlamına gelir. Bu kişiler; vergi beyannamelerini zamanında verir, gelirini doğru ve eksiksiz bildirir, vergisini zamanında öder ve vergiyle ilgili yükümlülükleri düzenli şekilde yerine getirir.

Beyannamelerini zamanında veren, vergilerini zamanında ödeyen, vergi incelemelerinde bir usulsüzlüğü bulunmayan, sahte veya yanıltıcı belge kullanma gibi riskli işlemler yapmayan ve vergi idaresiyle uyumlu ve şeffaf çalışan mükelleflerin, “gönüllü uyum seviyesi yüksek” kabul edilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hasan Can Kaya evleniyor! Nişan tarihi belli olduHasan Can Kaya evleniyor! Nişan tarihi belli oldu
İlber Ortaylı'nın durumu ciddileşti! Fatih Altaylı dua istediİlber Ortaylı'nın durumu ciddileşti! Fatih Altaylı dua istedi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya vergi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.