Zeynep Bastık hamile mi? Düğünden günler sonra sessizliğini bozdu

Oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü ile Çeşme'de evlenen şarkıcı Zeynep Bastık, hamile olduğuna dair iddialara ilk kez sanal medya hesabından yanıt verdi.

Instagram'da takipçileriyle soru cevap etkinliği yapan Bastık, konuyla ilgili paylaşım yaptı. Bastık, bir takipçisinin 'Bebek geliyor bence' yorumuna ''Gelmiyor.. Ne meraklısınız hemen hamile kalmama ya. Gelinlikte de düz balenlerin öne gelmesinden ötürü şişmeler yapmış, göz yanıltmış foto videolarda ara ara. Henüz hamile değilim. Teşekkürler'' sözleriyle cevap verdi.

Ünlü şarkıcı bu paylaşımının ardından hamile olduğu iddialarını kesin bir dille yalanlamış oldu.

Geçtiğimiz aylarda çocuk isteğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki şarkıcı, anne olma hayalini dile getirmişti.

"İKİMİZ DE ÇOK İSTİYORUZ" DEMİŞTİ

Bastık açıklamasında, "Çocukluğumdan beri anne olmak istiyorum, çocuklarla aram her zaman çok iyiydi. Serkay ile çocuk konusunda da çok hemfikiriz; bir bebeğimiz olmasını ikimiz de çok istiyoruz. Her gün hakkımda asılsız haberler çıksa da şu an hamile değilim ama anne olmayı çok istiyorum. Anne olduktan sonra hayatımdaki birçok şeyin tamamlanacağını hissediyorum" demişti.