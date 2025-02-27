Gülşen'in makyajsız ve zayıf hali sosyal medyayı salladı! "Sahnedeki haliyle hatırlamak istiyorum"

Sahnelerin tozunu attıran, danslarıyla ve kıyafetleriyle her hafta atından söz ettiren şarkıcı Gülşen, bir markette görüntülendi. Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un görüntülediği Gülşen'in makyaj yapmadan, sportif kıyafetlerle dışarı çıkmayı tercih etmesi dikkat çekti.

Gülşen'in makyajsız ve zayıf görünümü, sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Gülşen'in zayıflığından makyajsız olmasına kadar birçok konuda yorumda bulanarak "Gülşen bu ne hal", "Gülşen mi bu tanıyamadım", "Makyaj sen ne büyüksün", "Kız yemek ye az", "Biraz daha zayıflarsa yok olacak" dedi.

"BUNU HEMEN SİLİN"

Gülşen'in bu görüntüsü sosyal medyada çok konuşulurken Yeliz Yeşilmen de dayanamadı. Yeşilmen "Ya şaka gibi gerçekten hastalıklı gibi çok üzüldüm normalde çok beğeniyorum bence bunu hemen silin çünkü kafamızdaki isme bir hakaret oluyor hiç beğenmedim çünkü normalde çok beğeniyorum vücudunu" diyerek gündem oldu.

Demet Akalın ise Gülşen'i savunarak "Uffff ya ne yapacaktı 5 okka makyaj mı doğal işte makyajsız dolaştığımız gibi" dedi.