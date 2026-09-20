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Gülsen Tuncer'e veda! Halil Ergün gözyaşlarını tutamadı

Kanser nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Gülsen Tuncer, Şişli Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gülsen Tuncer'in eşi Engin Ayça "Yaşayacağız, hatıralarıyla, güzellikleriyle yaşayacağız ve onu yaşatacağız" dedi.

Gülsen Tuncer'e veda! Halil Ergün gözyaşlarını tutamadı

Bir süredir beyin tümörü tedavisi gören 80 yaşındaki Gülsen Tuncer, 17 Eylül'de hayatını kaybetti. "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı "Arsen Hanım" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Tuncer için Şişli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Gülsen Tuncer e veda! Halil Ergün gözyaşlarını tutamadı 1

Usta isimlerin katıldığı törende Halil Ergün konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

Gülsen Tuncer e veda! Halil Ergün gözyaşlarını tutamadı 2

Gülsen Tuncer'in eşi Engin Ayça ise eşinin vefatının kendisi için büyük bir kayıp olduğunu ifade ederek, "Hayatımın kaybı ama bunların önüne geçilmez. Yaşayacağız, hatıralarıyla, güzellikleriyle yaşayacağız ve onu yaşatacağız. Biyolojik olarak gitti ama bütün yaptıklarıyla, hayata bıraktıklarıyla yaşamaya devam edecek. Biz devam ettireceğiz, iş bize düşüyor. Beyninde ur çıktı, bu sebeple gitti" diye konuştu.

Gülsen Tuncer e veda! Halil Ergün gözyaşlarını tutamadı 3

Cenaze törenine katılan oyuncu Suna Selen, Tuncer'in çok değerli bir insan olduğunu belirterek, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir insandı hem sanat açısından hem insan olarak ve toplumun bir bireyi olarak mükemmel bir insandı. Çok çalıştı. Bir zamanlar hep beraberdik, hep beraber otururduk, her hafta buluşurduk. O hep yoğundu. Ben belimi kırdım ve dışarıya iş haricinde çıkamıyordum, o sebeple görüşemiyorduk" dedi.

Gülsen Tuncer e veda! Halil Ergün gözyaşlarını tutamadı 4

"NURLAR İÇİNDE YATSIN"

Oyuncu Erdal Özyağcılar ise Tuncer'in hayatı boyunca insandan yana bir duruş sergilediğini ifade ederek, "Özgün bir insandı. Hayatı boyunca insandan yana duruşunu hiç bozmadı. Çok yetenekliydi, benim sınıf arkadaşımdı. Oyunculukta da çok yetenekliydi, her oynadığı role başka bir doku katıyordu. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Keşke herkese öyle bir hayat nasip olsa. 2-3 ay önce bir festival gibi bir yerde karşılaşmıştık. Neler yaptığımızı, işlerimizi konuştuk. İnsan bu kaosun arasında kaybolup gidiyor, vakit ayıramıyoruz, zaman çok çabuk geçiyor" diye konuştu.

Gülsen Tuncer e veda! Halil Ergün gözyaşlarını tutamadı 5

Oyuncu Serdar Gökhan da Tuncer'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bir arkadaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin, başka söyleyebileceğim bir şey yok. Değerli bir insan gitti" dedi.

Kaynak: İHA

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