Gülseren Ceylan evden ayrıldı! Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük eşinden boşanıyor! Mal paylaşımı olacak mı?

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, 28 Ağustos'ta ünlü şovmenin Yeniköy'deki evinde nikah masasına oturmuştu. Çift, evliliklerinde bir yılı doldurmadan boşanma kararı aldı.

Ceylan'ın 1 hafta önce evden ayrıldığı öğrenildi. Erbil'in ise avukatı Şeyda Yıldırım’a boşanmak için vekâlet verdi.

Pazartesi günü davanın açılacağı ortaya çıktı. Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, evliliklerinde 1 yılı doldurmadığı için anlaşmalı boşanamayacak.

AYRILIK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI



Taraflar arasında mal ayrılığı sözleşmesi olduğundan, birbirlerinden maddi talepte bulunamayacakları ifade edildi. Ayrılığın nedeninin ise; yaşanan fikir ayrılıkları ve bitmek bilmeyen tartışmalar olduğu belirtildi.

AÇIKLAMALARI KRİZ YARATMIŞTI



Gülseren Ceylan ile 6'ncı evliliğini yapan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda yaptığı açıklama ile evliliğinde ilk krizi de beraberinde getirmişti.

Ünlü şovmen; "Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim. Bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım" demişti. O kişinin de 2001'de evlenip 1,5 yıl sonra boşandığı Sedef Altuntaş olduğu iddia edilmişti.