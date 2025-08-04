Günay Teyze, Kim Milyoner Olmak İster'de bir milyonluk soruyu açtırdı! Takipçi sayısı uçtu

ATV ekranlarında yayınlanan Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 3 Ağustos akşamı 74 yaşındaki Günay Teyze yarıştı.

Muğlalı Günay Teyze, sosyal medyada tanınan isimler arasında yer alıyor. Instagram'da 150 binden fazla takipçiye sahip olan 74 yaşındaki Günay Karataş, yıllardır hayalini kurduğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına katıldı ve performansıyla izleyicileri büyüledi.

1 MİLYONLUK SORUYU AÇTIRDI

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Günay Teyze, yarışmada sergilediği başarılı performansla 1 milyon TL değerindeki final sorusunu açtırmayı başardı.

1 milyonluk soruya Günay Teyze cevap vermeyip çekilmek istedi. Günay Teyze "Bu parayla ben her şeyi yapabilirim" diyerek 500 bin TL kazandı.

Sosyal medyada "Çok sempatik biri", "Çok tatlı hayran kaldım", "Minnoş bir teyzemiş helal olsun" yorumları geldi.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ: GÜNAY TEYZE

İki kız çocuğu annesi olan Günay Karataş, renkli kişiliği ve samimi paylaşımlarıyla tanınıyor. Sosyal medyada binlerce kişinin sevgisini kazanan 75 yaşındaki Muğlalı Günay Teyze, doğal ürünler üreterek içerik paylaşıyor ve Türkiye’nin dört bir yanına el emeği ürünlerini gönderiyor.

Günay Teyze, yarışma sonrası adeta ününe ün kattı ve sosyal medya takipçi sayısını kısa sürede 105 binden 177 bine çıkardı.