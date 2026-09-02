Günler önce nişanlanmıştı! Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız tekne tatilinde

Sıla Türkoğlu, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Ata Ayyıldız ile ilişkisini bir adım ileriye taşıyarak geçtiğimiz hafta nişanlanmıştı. Çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı.

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız, nişanın ardından soluğu tatilde aldı. Evlilik tarihlerine dair henüz bir açıklamada bulunmayan çift, tekne turuna çıktı.

Türkoğlu, sevgilisiyle birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Oyuncu, tatiline dair keyifli anları da sosyal medya hesabından yayımladı.

Paylaşımında bikinili pozlarına da yer veren oyuncu, gönderisine "Güneş yerinde" ifadelerini kullandı.