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Günler önce nişanlanmıştı! Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız tekne tatilinde

Kızılcık Şerbeti ile tanınan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu geçtiğimiz hafta işletmeci sevgilisi Ata Ayyıldız nişanlandı. Ünlü çift nişanın ardından tekne tatiline çıktı.

Günler önce nişanlanmıştı! Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız tekne tatilinde
Öznur Yaslı İkier

Sıla Türkoğlu, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Ata Ayyıldız ile ilişkisini bir adım ileriye taşıyarak geçtiğimiz hafta nişanlanmıştı. Çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı.

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız, nişanın ardından soluğu tatilde aldı. Evlilik tarihlerine dair henüz bir açıklamada bulunmayan çift, tekne turuna çıktı.

Günler önce nişanlanmıştı! Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız tekne tatilinde 1

Türkoğlu, sevgilisiyle birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Oyuncu, tatiline dair keyifli anları da sosyal medya hesabından yayımladı.

Günler önce nişanlanmıştı! Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız tekne tatilinde 2

Paylaşımında bikinili pozlarına da yer veren oyuncu, gönderisine "Güneş yerinde" ifadelerini kullandı.

Günler önce nişanlanmıştı! Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız tekne tatilinde 3

Günler önce nişanlanmıştı! Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız tekne tatilinde 4

Günler önce nişanlanmıştı! Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız tekne tatilinde 5

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Anahtar Kelimeler:
Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti
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