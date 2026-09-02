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Rasim Ozan Kütahyalı geri döndü! Son hali ortaya çıktı

Yasa dışı bahis, örgütlü suç, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edilmesinin ardından ortaya çıktı. Kütahyalı'nın son hali kısa sürede gündem oldu.

Rasim Ozan Kütahyalı geri döndü! Son hali ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

14 Mayıs 2026’da Adana merkezli yasa dışı bahis, örgütlü suç, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, 18 Mayıs’ta tutuklanmıştı.

Yaklaşık üç ay cezaevinde kalan Kütahyalı 18 Ağustos 2026’da savcılığın resen verdiği kararla tahliye edildi.

Rasim Ozan Kütahyalı geri döndü! Son hali ortaya çıktı 1

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI
Rasim Ozan Kütahyalı tahliyesinin ardından ortaya çıktı. Zayıflayan ve sakallarını kesen Kütahyalı'nın son hali kısa sürede gündem oldu.

Rasim Ozan Kütahyalı geri döndü! Son hali ortaya çıktı 2

Kütahyalı, Ahmet Çakar ile birlikte ROK & Çakar isimli futbol temalı bir YouTube programıyla izleyicisinin karşısına çıkmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Rasim Ozan Kütahyalı
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