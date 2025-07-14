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Günlerce süren düğün sona erdi! Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen evlendi! Düğün sonrası kim ne taktı tek tek gösterdi

'Temizlik Avcıları' programı ile ekran kariyerine başlayan, 'En Hamarat Benim' programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi günlerce süren düğün merasimi sonunda Gamze Türkmen ile evlendi. Düğün sonrası paylaşımlarına devam eden Ezildi düğün takılarının bir kısmını da gösterdi.

Günlerce süren düğün sona erdi! Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen evlendi! Düğün sonrası kim ne taktı tek tek gösterdi
Öznur Yaslı İkier

Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim yarışmalarıyla tanınan Kadir Ezildi son günlerde düğünüyle gündemde. Nişanı, gelin alması, kına gecesi derken Kadir Ezildi günlerce süren düğün merasi sonrasında Gamze Türkmen ile dünyaevine girdi.

Gösterişli bir düğünle evlenen çiftin düğününde, Nadide Sultan başta olmak üzere Karadeniz müziğinin tanınmış isimlerinden Nurettin Bay sahne aldı.

Günlerce süren düğün sona erdi! Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen evlendi! Düğün sonrası kim ne taktı tek tek gösterdi 1

Düğünün en çok konuşulan kısmı ise takı merasimi oldu. Çifte takı takmak için adeta uzun kuyruklar oluştu.

Günlerce süren düğün sona erdi! Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen evlendi! Düğün sonrası kim ne taktı tek tek gösterdi 2

Kadir Ezildi düğün sonrası merak edilen takıları tek tek gösterdi. Yakın arkadaşlarının kendisine ne taktıklarını gösteren Ezildi takılardan memnuniyetini de dile getirdi.

Günlerce süren düğün sona erdi! Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen evlendi! Düğün sonrası kim ne taktı tek tek gösterdi 3

'500 BİN TL HARCADIM'

Kadir Ezildi, Erzurum ve İstanbul'da yaptığı gösterişli nişan törenleriyle sosyal medyada adından söz ettirmişti.

Günlerce süren düğün sona erdi! Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen evlendi! Düğün sonrası kim ne taktı tek tek gösterdi 4

Ünlü fenomen, nişan sürecinde 500 bin TL harcadığını söylemişti.

Günlerce süren düğün sona erdi! Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen evlendi! Düğün sonrası kim ne taktı tek tek gösterdi 5

Günlerce süren düğün sona erdi! Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen evlendi! Düğün sonrası kim ne taktı tek tek gösterdi 6

Günlerce süren düğün sona erdi! Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen evlendi! Düğün sonrası kim ne taktı tek tek gösterdi 7

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