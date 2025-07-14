Günlerce süren düğün sona erdi! Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen evlendi! Düğün sonrası kim ne taktı tek tek gösterdi

Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim yarışmalarıyla tanınan Kadir Ezildi son günlerde düğünüyle gündemde. Nişanı, gelin alması, kına gecesi derken Kadir Ezildi günlerce süren düğün merasi sonrasında Gamze Türkmen ile dünyaevine girdi.

Gösterişli bir düğünle evlenen çiftin düğününde, Nadide Sultan başta olmak üzere Karadeniz müziğinin tanınmış isimlerinden Nurettin Bay sahne aldı.

Düğünün en çok konuşulan kısmı ise takı merasimi oldu. Çifte takı takmak için adeta uzun kuyruklar oluştu.

Kadir Ezildi düğün sonrası merak edilen takıları tek tek gösterdi. Yakın arkadaşlarının kendisine ne taktıklarını gösteren Ezildi takılardan memnuniyetini de dile getirdi.

'500 BİN TL HARCADIM'

Kadir Ezildi, Erzurum ve İstanbul'da yaptığı gösterişli nişan törenleriyle sosyal medyada adından söz ettirmişti.

Ünlü fenomen, nişan sürecinde 500 bin TL harcadığını söylemişti.