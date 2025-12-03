MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir'in doktoru açıklama yaptı

Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in iç kanama geçirip yoğun bakıma alındığı haberleri sevenlerini üzmüştü. Günler sonra normal odaya alınan Cemcir'in doktoru açıklama yaptı.

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir'in doktoru açıklama yaptı
Öznur Yaslı İkier

"Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" ve "Kardeş Payı" gibi yapımlarda rol alan Murat Cemcir'den gelen haber sevenlerini üzmüştü.

49 yaşındaki oyuncu evinde rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Günlerce yoğun bakımda kalan Cemcir, günler sonra normal odaya alındı.

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir in doktoru açıklama yaptı 1

Murat Cemcir'in sağlık durumu hakkında doktorundan açıklama geldi. Cemcir'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir in doktoru açıklama yaptı 2

Murat bey, hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır. Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup, kanama tekrarlamamıştır. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi’nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir.

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir in doktoru açıklama yaptı 3

DİERTİKÜLİT NEDİR?

Divertikülit, sindirim sistemindeki bir veya daha fazla küçük kesenin iltihaplanması veya enfeksiyonu sonucu şiddetli karın ağrısı, ateş, titreme ve karında şişliğe neden olan bağırsak hastalığıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
''Genç futbolcu ile aşk yaşıyor'' dendi! Jet açıklama''Genç futbolcu ile aşk yaşıyor'' dendi! Jet açıklama
Günlerce yoğun bakımda kaldı! Son durumu...Günlerce yoğun bakımda kaldı! Son durumu...

Anahtar Kelimeler:
Murat Cemcir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.