Günlerce yoğun bakımda kalmıştı! Ayşenur Yazıcı tedavi gördüğü hastaneye dava açıyor! 'Yüzde 74 engelli bırakıldım'

Geçirdiği sağlık sorunlarının ardından geçen yıl tedavi gördüğü hastaneyle ilgili ciddi şüpheler taşıyan ünlü televizyon sunucusu ve yazar Ayşenur Yazıcı, hakkını yargı yoluyla aramak için harekete geçti.

Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan ünlü isim 'Yüzde 74 engelli bırakıldım' diyerek dikkatleri üzerine çekti. Yazıcı paylaşımında;

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEYE İSYAN ETTİ

''Çok öfkeliyim! Bizim hatamız yok diyorlar! Çatlak damara stend takarken, "aa kaydı pardon böbreğini tıkadı" gel düzeltelim diyen, 7,5 saat düzeltirken (!) organlarımı paramparça eden, devlet raporuyla kanıtlı %74 engelli bırakan HASTANE' ye dava açıyorum. (Adını şimdilik yazmıyorum)'' diyen Ayşenur Yazıcı, ''O hastaneye ben sapasağlam girdim. Kolesterol şeker vs hiç bir hastalığı olmayan insandım! Şu an kan problemleriyle boğuşuyorum. İçeride bir yer hala kanıyor. Sürekli hastanelerdeyim. Toparlanayım azıcık, hastanenizin önündeki demirlere kendimi kelepçeleyeceğim. Elimdeki pankartta da BÖBREĞİMİ GERİ VER yazacak... Sizin diplomanıza da itibarınıza da doktorlarınıza da lanet olsun! ben kendi kendime mi engelli kaldım?'' diye sordu.

ÖLÜNDEN DÖNMÜŞTÜ

Yazıcı, 7–8 Eylül 2024 tarihlerinde ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yazıcı, aort diseksiyonu, KOAH, stent komplikasyonu, solunum/oksijen desteği, ve bir böbrek işlev kaybı gibi kritik sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti.