Günlerdir yoğun bakımda! Edip Akbayram'ın son durumunu kızı açıkladı

Ünlü sanatçı Edip Akbayram, geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördü. Tedavisinin ardından taburcu edilen Akbayram, düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez ameliyat olan sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram ve kızı Türkü Akbayram'ın hastanedeki bekleyişi ise sürüyor.

'TEDAVİSİ DEVAM ETMEKTE'

Türkü Akbayram sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babamız, Edip Akbayram’ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi devam etmekte olup,en yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.