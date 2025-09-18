'Güzelliğinin sırrı yüz yogası değilmiş' Ece Erken Defne Samyeli'nin estetiklerini tek tek ifşa etti!

Haber sunuculuğunu bırakmasının ardından oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski Türkiye güzeli Defne Samyeli sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit hali ile adından söz ettiren Samyeli'nin cildi Çin'de araştırmalara konu olduğu iddia edilmişti.

Samyeli'nin Çin’in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi’nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacı tarafından incelendiği geçtiğimiz aylarda ileri sürülmüştü.

Gençlik sırrının yüz yogası olduğunu söyleyen Defne Samyeli'nin estetiklerini Gel Konuşalım sunucusu Ece Erken ortaya çıkardı. Erken şu ifadeleri kullandı;

'KALÇA PROTEZİ, YÜZ ASKISI...'

“Defne Samyeli ile ilgili aslında birçok insanın bildiği ama halkın bilmediği şeyleri açıklıyoruz. Güzelliğinin sırrı yüz yogası değilmiş. Kalça protezi varmış, hatta o protez kaymış ve düzeltmek için 20 gün hastanede yatmış.

Her yıl düzenli olarak yüz askısı yaptırıyormuş. Bunun dışında belini inceltiyormuş. Bel inceltmeyi ben ilk kez duydum, yandaki yağlar herhalde alınıyor. Hatta o dönemde kimse görmesin diye hastanenin katına başka danışan, hasta alınmamış.”