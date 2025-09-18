MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Güzelliğinin sırrı yüz yogası değilmiş' Ece Erken Defne Samyeli'nin estetiklerini tek tek ifşa etti!

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit hali ile sık sık gündeme gelen 53 yaşındaki iki çocuk annesi Defne Samyeli'nin güzelliği araştırmalara konu olmuştu. Yüz yogası yaptığı bilinen Samyeli'nin geçirdiği estetik operasyonları ünlü sunucu Ece Erken tek tek ifşa etti.

'Güzelliğinin sırrı yüz yogası değilmiş' Ece Erken Defne Samyeli'nin estetiklerini tek tek ifşa etti!
Öznur Yaslı İkier

Haber sunuculuğunu bırakmasının ardından oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski Türkiye güzeli Defne Samyeli sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit hali ile adından söz ettiren Samyeli'nin cildi Çin'de araştırmalara konu olduğu iddia edilmişti.

Güzelliğinin sırrı yüz yogası değilmiş Ece Erken Defne Samyeli nin estetiklerini tek tek ifşa etti! 1

Samyeli'nin Çin’in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi’nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacı tarafından incelendiği geçtiğimiz aylarda ileri sürülmüştü.

Güzelliğinin sırrı yüz yogası değilmiş Ece Erken Defne Samyeli nin estetiklerini tek tek ifşa etti! 2

Gençlik sırrının yüz yogası olduğunu söyleyen Defne Samyeli'nin estetiklerini Gel Konuşalım sunucusu Ece Erken ortaya çıkardı. Erken şu ifadeleri kullandı;

Güzelliğinin sırrı yüz yogası değilmiş Ece Erken Defne Samyeli nin estetiklerini tek tek ifşa etti! 3

'KALÇA PROTEZİ, YÜZ ASKISI...'

“Defne Samyeli ile ilgili aslında birçok insanın bildiği ama halkın bilmediği şeyleri açıklıyoruz. Güzelliğinin sırrı yüz yogası değilmiş. Kalça protezi varmış, hatta o protez kaymış ve düzeltmek için 20 gün hastanede yatmış.

Güzelliğinin sırrı yüz yogası değilmiş Ece Erken Defne Samyeli nin estetiklerini tek tek ifşa etti! 4

Her yıl düzenli olarak yüz askısı yaptırıyormuş. Bunun dışında belini inceltiyormuş. Bel inceltmeyi ben ilk kez duydum, yandaki yağlar herhalde alınıyor. Hatta o dönemde kimse görmesin diye hastanenin katına başka danışan, hasta alınmamış.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mabel Matiz'in yeni şarkısı Perperişan'a erişim engeli getirildi! 'Şaşkınlıkla izliyorum'Mabel Matiz'in yeni şarkısı Perperişan'a erişim engeli getirildi! 'Şaşkınlıkla izliyorum'
Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Davet tarzı yine tam not aldıDünyanın en seksi kadını seçilmişti! Davet tarzı yine tam not aldı

Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.