Güzide Duran aşkı yaradı! Fikret Orman'ın kaşları ve saçları boyandı, imajı olay oldu

Adnan Aksoy ile çekişmeli boşanma sürecinde olan Güzide Duran Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile yeni aşka yelken açtı.

Güzide Duran ve Fikret Orman geçtiğimiz aylarda bir mekan çıkışı el ele yakalanınca aşklarını da ilan etti. Bu aşk sonrası Orman daha sık gündeme gelmeye başladı. Fikret Orman son olarak değişen imajıyla sosyal medyanın diline düştü.

Bir televizyon programına katılan Fikret Orman'ın yeni imajı dikkat çekti. Kolunda bileklikleri kadar belirgin şekilde boyanmış kaş ve saçlarıyla da dikkat çeken Fikret Orman sosyal medyada pek çok yorum aldı.

Sosyal medyada "Güzide Duran etkisi", "E Güzide gibi bir kadına imaj değiştirilir", "Ya bu yaşta yapmayın böyle şeyler", "Aşk işe yaradı" yorumları yağdı.

ADNAN AKSOY ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Bir dönemin ünlü mankeni Güzide Duran ile iş adamı Adnan Aksoy, 2007'de beraberliğe başlamış, 2008'de evlenmişlerdi. İki çocuk sahibi Duran ile Aksoy, geçtiğimiz yıl; 'zina', 'hayata kast' ve 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' maddeleriyle karşılıklı boşanma davası açtı. Güzide Duran’ın Fikret Orman ile görüntülenmesinin ardından Adan Aksoy, tepkisini dile getirdi:

"Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez! Zira boşanma davası devam etmekte ve maalesef hâlâ bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır. Bırakın evlilik birliğine saygıyı, bu hayat biçimi ve aymazlık, arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir."