Güzide Duran ve Adnan Aksoy'un boşanma detayları ortaya çıktı! Dikkat çeken nafaka kararı

Ünlü manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un 18 yıllık evliliğini sonlandıran boşanma davasında mahkeme kararını verdi. Yaklaşık 2 yıldır devam eden karşılıklı boşanma davası, İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmayla sonuçlandı.

Karar duruşmasına taraflar katılmazken, mahkemede Güzide Duran ile Adnan Aksoy'u avukatları temsil etti. Gizlilik kararı kapsamında görülen dava, yaklaşık 15 dakika sürdü.

DİKKAT ÇEKEN NAFAKA DETAYI

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; mahkeme, çiftin 17 ve 14 yaşlarındaki iki çocuğunun velayetini babaya verdi. Aynı zamanda Aksoy'un eski eşine nafaka ödemeyeceği de öğrenildi.

"RESMEN BOŞANMIŞ BİR KADINDIR"

Duran'ın avukatı; "Güzide Duran artık resmen boşanmış bir kadındır" diyerek haberi duyurdu. Olası bir itiraz durumunda davanın devam edeceği ifade edildi.

FİKRET ORMAN İLE AŞK YAŞIYOR

Güzide Duran, boşanmadan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile aşk yaşamaya başlamıştı.