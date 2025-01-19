MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hacı Sabancı'nın başka bir kadından çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Nazlı Sabancı'dan dikkat çeken paylaşım

Hacı Sabancı'nın başka bir kadından çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Nazlı Sabancı'dan dikkat çeken paylaşım

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
19.01.2025 17:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacı Sabancı'nın babalık davasında adli tıp kararını verdi. Fatma D., 4 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının ünlü iş insanı Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. DNA incelemesine göre Uzay'ın babası, yüzde 99.99 oranında Hacı Sabancı oldu. Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan haberin ardından Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabanca'nın nasıl bir tepki vereceği merak konusu olmuştu. Gözlerin çevrildiği Nazlı Sabancı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptım.

Bugün sonucu çıkan adli tıp raporu magazin gündeminin seyrini değiştirdi. Fatma D. 4 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının ünlü iş insanı Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.

00999

DNA TESTİ YAPILDI

İstanbul Aile Mahkemesi, Hacı Sabancı’nın, Uzay isimli çocuğun babası olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi. Mahkemenin bu kararının ardından ilk olarak Fatma D. ile 4 yaşındaki Uzay isimli oğlu İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek gerekli sevk işlemlerini yaptırdıktan sonra Adli Tıp Kurumu’nda DNA örneği verdi. Hacı Sabancı da Adli Tıp Kurumu’na giderek küçük Uzay’ın babası olup olmadığının tespiti için DNA testi yaptırdı.

76

4 YAŞINDAKİ UZAY'IN BABASI HACI SABANCI ÇIKTI

Hürriyet'in haberine göre; Adli Tıp Kurumu’dan gelen babalık testi sonucu, davanın görüldüğü İstanbul Aile Mahkemesi’ne ulaştı. Adli Tıp raporunda Hacı Sabancı’nın yüzde 99.99 küçük Uzay’ın babası olduğu tespit edildi.

045

NAZLI SABANCI KALPLİ PAYLAŞIM YAPIP EŞİNE DESTEK VERDİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından Nazlı Sabancı'nın nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu olmuştu. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Nazlı Sabancı, eşi ile olan fotoğrafını koydu ve Hacı Sabancı'ya destek verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hacı Sabancı nazlı sabancı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asal Araştırma sonuçları paylaştı: 'Öcalan ev hapsine çıkmalı mı?'

Asal Araştırma sonuçları paylaştı: 'Öcalan ev hapsine çıkmalı mı?'

Bu fay kırıldı kırılacak! 250 yıllık periyot sona erdi: "Çok ciddi endişe ediyoruz"

Bu fay kırıldı kırılacak! 250 yıllık periyot sona erdi: "Çok ciddi endişe ediyoruz"

Erken emeklilik için yaş şartı bu koşulda kalktı

Erken emeklilik için yaş şartı bu koşulda kalktı

İkisi de kırmızı bültenle aranıyordu! Türkiye'ye getirildiler

İkisi de kırmızı bültenle aranıyordu! Türkiye'ye getirildiler

Dün gelen acı haber sonrası bölge hareketlendi, esnaf dükkan açamadı

Dün gelen acı haber sonrası bölge hareketlendi, esnaf dükkan açamadı

Bağdat Caddesi'nde korkunç olay! Doktor, Gizem Demirci'yi hayattan kopardı: Karara aile isyan etti

Bağdat Caddesi'nde korkunç olay! Doktor, Gizem Demirci'yi hayattan kopardı: Karara aile isyan etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.