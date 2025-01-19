Hacı Sabancı'nın başka bir kadından çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Nazlı Sabancı'dan dikkat çeken paylaşım

Bugün sonucu çıkan adli tıp raporu magazin gündeminin seyrini değiştirdi. Fatma D. 4 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının ünlü iş insanı Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.

DNA TESTİ YAPILDI

İstanbul Aile Mahkemesi, Hacı Sabancı’nın, Uzay isimli çocuğun babası olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi. Mahkemenin bu kararının ardından ilk olarak Fatma D. ile 4 yaşındaki Uzay isimli oğlu İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek gerekli sevk işlemlerini yaptırdıktan sonra Adli Tıp Kurumu’nda DNA örneği verdi. Hacı Sabancı da Adli Tıp Kurumu’na giderek küçük Uzay’ın babası olup olmadığının tespiti için DNA testi yaptırdı.

4 YAŞINDAKİ UZAY'IN BABASI HACI SABANCI ÇIKTI

Hürriyet'in haberine göre; Adli Tıp Kurumu’dan gelen babalık testi sonucu, davanın görüldüğü İstanbul Aile Mahkemesi’ne ulaştı. Adli Tıp raporunda Hacı Sabancı’nın yüzde 99.99 küçük Uzay’ın babası olduğu tespit edildi.

NAZLI SABANCI KALPLİ PAYLAŞIM YAPIP EŞİNE DESTEK VERDİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından Nazlı Sabancı'nın nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu olmuştu. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Nazlı Sabancı, eşi ile olan fotoğrafını koydu ve Hacı Sabancı'ya destek verdi.