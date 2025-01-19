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Hacı Sabancı'nın başka kadından olan oğlu Uzay konuşuluyordu! Hacı Sabancı kızını paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.01.2025 12:12
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Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu iddia edilen Uzay'a dair adli tıp raporu ortaya çıktı. Hacı Sabancı’nın Uzay isimli çocuğun babası olduğu yüzde 99.99 oranında doğrulandı. İddialar gündemdeyken Hacı Sabancı kızını paylaştı.

Hacı Sabancı'nın başka kadından olan oğlu Uzay konuşuluyordu! Hacı Sabancı kızını paylaştı

Ünlü iş insanı Hacı Sabancı'yla bir dönem ilişki yaşayan Fatma D., 4 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuş ve dava açmıştı. Dava sürecinde, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA testinin sonuçları mahkemeye ulaştı.

Yapılan inceleme sonucunda, Hacı Sabancı’nın Uzay isimli çocuğun babası olduğu yüzde 99.99 oranında doğrulandı. Bu gelişme, davada önemli bir dönüm noktası oluşturdu.

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Gözler "İftira" diyerek bu süreçte yaşananları yalanlayan Hacı Sabancı'ya çevrildi. Hacı Sabancı bu gündemi görmezden gelerek karısı Nazlı Sabancı ve kızıyla pozlarını paylaştı.

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Hacı Sabancı, 10 Ekim 2021’de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında sade bir törenle dünyaevine girmişti. 25 Haziran 2022’de de Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün yapan çiftin ilk bebekleri de 15 Ağustos 2023'te dünyaya geldi. Ünlü çift, kızlarına Arzu Alara adını verdi.

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UZAY SABANCI'NIN ANNESİNİN İDDİALARI

İddiaya göre Fatma D. ve Hacı Sabancı 14 yıl önce Los Angles'ta bir otelde arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptı. Tatilin ardından 2015 yılına kadar görüşmeyen Hacı Sabancı ile Fatma D., ara ara otelde buluşuyordu. Çiftin arası 2019 yılında bozulunca Fatma D., başka bir kişiyle evlenerek Belçika'ya yerleşti. Ancak bu evliliği uzun sürmedi. Dilekçedeki iddialara göre Fatma D., eşinden boşanmak için Hacı Sabancı'dan avukat bulması için yardım istedi. Vekalet ücretini kendisinin ödeyeceğini taahhüt eden Hacı Sabancı, Fatma D.'nin hesabına para gönderdi. Eşi ile ayrı yaşayan Fatma D.'ye mesaj atan Hacı Sabancı, evine davet etti ve o gece çift birliktelik yaşadı.

Evliliği devam ederken hamile kalan Fatma D., 2 Şubat 2021 tarihinde Uzay isminde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Fatma D.'nin sık sık doğan çocuğunun fotoğraflarını Hacı Sabancı'ya gönderdiğinin anlatıldığı dilekçede, Sabancı'nın çocuğun kendisinden olduğunu öğrenmesinin ardından tarafların arasının bozulduğu ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Hacı Sabancı
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