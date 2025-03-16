Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı 'iftar sunumu' diyerek paylaştı! Tepki çekti

Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı yine dile düştü. Sabancı, katıldığı bir iftar davetinden yaptığı paylaşımla eleştirildi.

Son dönemde eşinin evlilik dışı birliktelikten bir çocuğunun olmasıyla gündeme gelen Nazlı Sabancı bu konuda sessizliğini korusa da sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Nazlı Sabancı katıldığı iftarda kendisine yapılan ayakkabı sunumlu tatlıyı paylaşınca ortalık karıştı. Sosyal medyanın diline düşen ayakkabı içindeki tatlı sunumu ve paylaşımı yapan Sabancı eleştirildi.

Nazlı Sabancı'nın paylaşımına "Ramazan ayını hiç anlamamışlar", "Ne yapacaklarını şaşırdılar nimet o", "Orucun manasını anlamadılar" eleştirileri geldi.

UZAY ADINDA BİR ÇOCUĞU VARMIŞ

Hacı Sabancı'nın, Nazlı Sabancı ile evlilik hazırlığı yaptığı dönemden, başka bir evli kadın ile birliktelik yaşaması ve o kadından da Uzay isimli bir erkek çocuğun dünyaya gelmesi magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Mahkeme ve DNA testlerince ortaya çıkan gerçeğin ardından çift hiç bir açıklama yapmamış, hayatlarına ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya devam etmişti.