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Hadise'nin 'Fırtınam' klibi yine olay oldu! Dansı ve cesur tarzı sosyal medyayı salladı! 'Fazla erotik'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.02.2025 10:00
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Son dönemde Esas Oğlan dizisindeki sahneleri ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise şimdi de yeni şarkısı ve yeni klibi ile dikkat çekti. Fileli çorapları, tülden bluzları ve mayosuyla klip çeken Hadise bu haliyle yine 'fazla erotik' bulundu.

Hadise'nin 'Fırtınam' klibi yine olay oldu! Dansı ve cesur tarzı sosyal medyayı salladı! 'Fazla erotik'

Son dönemde özel hayatı ve oyunculuğu ile adından söz ettiğimiz Hadise şimdi de yeni şarkısı ve yeni klibiyle gündem oldu. Esas Oğlan dizisindeki ateşli sahneleri çok konuşulan Hadise'nin oyunculuğu da çok eleştirilmişti.

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Hadise'nin yer aldığı dizi dijital platformda yayınlanan projeler arasında en düşük puanı alan yapımlar arasına girdi. 10 üzerinden 2 puan alan dizi "en kötü ikinci dijital platform dizisi" oldu.

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Hadise şimdi de yeni albümü Fırtınam'ı tanıttı. Yeni şarkısı ve yeni klibiyle dikkat çeken Hadise fileli çorapları, tülden bluzları ve mayosuyla yine 'fazla erotik' bulundu.

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Hadise'nin yeni albümü için çektiği klip sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar; 'Hadise sen ne yaptın', 'Tam bir kraliçe', 'Bir kere de hakkını verin şu kadının' derken bazı kullanıcılar da 'yine erotik klip', 'hep aynı şeyler', 'iyice şaşırdı' gibi tepkiler verdiler.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise
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