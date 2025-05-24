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Hadise havuzda çektiği video ile gündem oldu! 'Bikinisi küçük gelmiş'

Son günlerde özel hayatı, iddialı dansları ve mini kostümleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise şimdilerde sezonu açarak Maldivler'e gitti. Tatil karelerini peşe peşe yayınlayan ünlü isim havuz videosuyla dikkat çekti. Hadise yine yorum yağmuruna tutuldu.

Hadise havuzda çektiği video ile gündem oldu! 'Bikinisi küçük gelmiş'
Öznur Yaslı İkier

Şarkıları, sahne şovları ve mini kostümleriyle gündemden düşmeyen Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yoğun bir konser maratonu bulunan Hadise, iş temposundan fırsat bularak soluğu Maldivler'de aldı. Şimdilerde Maldivler'de tatil yapan Hadise, fotoğraflarını peş peşe yayınladı.

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Deniz ve güneşin tadını çıkaran Hadise, kumsalda ve havuzda verdiği pozlarla dikkat çekti.

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YORUM YAĞDI

Son olarak 14,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından havuzda bir videosunu yayınlayan Hadise yorum yağmuruna tutuldu.

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Hadise'ye sosyal medyada; 'bikinisi küçük gelmiş', 'hep aynı pozlar', 'tatilde de aynı' gibi yorumlar yapıldı.

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Hadise
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