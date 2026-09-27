Hadise moda haftasına cesur seçimiyle damga vurdu! Derin dekoltesi olay yarattı

Özel hayatı, dansları ve iddialı sahne kostümleriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Hadise şimdi de Milano Moda Haftası'ndaki cesur seçimleriyle adından söz ettirdi.

Moda haftasından peş peşe paylaşımlar yapan Hadise son pozlarıyla bakana bir daha baktırdı. Hadise, siyahın güçlü ve iddialı havasını yansıtan kombiniyle tüm bakışları üzerine topladı.

Ünlü şarkıcı, dantel ve transparan detayların öne çıktığı siyah büstiyerini aynı renk uzun bir etekle tamamladı. Eteğin transparan yapısı ve dantel detayları, kombine cesur bir hava kattı.

Omuzlarına aldığı püsküllü siyah şalla görünümünü hareketlendiren Hadise, kombinini siyah stilettolarla tamamladı. Uzun saçlarını doğal dalgalarla açık bırakan şarkıcı, gösterişli küpeleriyle de dikkat çekti.

Hadise'nin cesur seçimi takipçilerinin beğenisini kazandı.