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Hadise moda haftasına cesur seçimiyle damga vurdu! Derin dekoltesi olay yarattı

Ünlü şarkıcı Hadise, Milano Moda Haftası'nda cesur kombinleriyle dikkat çekti. Son olarak siyahlar içerisinde pozlar veren Hadise derin göğüs dekoltesi ve transparan seçimiyle bakana bir daha baktırmayı başardı. Hadise'nin peş peşe paylaştığı kareler kısa sürede gündem oldu.

Hadise moda haftasına cesur seçimiyle damga vurdu! Derin dekoltesi olay yarattı
Öznur Yaslı İkier

Özel hayatı, dansları ve iddialı sahne kostümleriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Hadise şimdi de Milano Moda Haftası'ndaki cesur seçimleriyle adından söz ettirdi.

Moda haftasından peş peşe paylaşımlar yapan Hadise son pozlarıyla bakana bir daha baktırdı. Hadise, siyahın güçlü ve iddialı havasını yansıtan kombiniyle tüm bakışları üzerine topladı.

Hadise moda haftasına cesur seçimiyle damga vurdu! Derin dekoltesi olay yarattı 1

Ünlü şarkıcı, dantel ve transparan detayların öne çıktığı siyah büstiyerini aynı renk uzun bir etekle tamamladı. Eteğin transparan yapısı ve dantel detayları, kombine cesur bir hava kattı.

Hadise moda haftasına cesur seçimiyle damga vurdu! Derin dekoltesi olay yarattı 2

Omuzlarına aldığı püsküllü siyah şalla görünümünü hareketlendiren Hadise, kombinini siyah stilettolarla tamamladı. Uzun saçlarını doğal dalgalarla açık bırakan şarkıcı, gösterişli küpeleriyle de dikkat çekti.

Hadise moda haftasına cesur seçimiyle damga vurdu! Derin dekoltesi olay yarattı 3

Hadise'nin cesur seçimi takipçilerinin beğenisini kazandı.

Hadise moda haftasına cesur seçimiyle damga vurdu! Derin dekoltesi olay yarattı 4

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