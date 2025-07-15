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Hadise'nin erotik dansına tepki yağıyordu! Seda Sayan videosu ile yanıt verdi

Harbiye Açıkhava konserinde yaptığı danslarla gündeme gelen Hadise günlerdir konuşuluyor. Özellikle erotik bulunan sandalye dansı çok eleştirilen Hadise sonunda dayanamadı ve Seda Sayan videosu ile yapılan yorumlara yanıt verdi.

Hadise'nin erotik dansına tepki yağıyordu! Seda Sayan videosu ile yanıt verdi
Kubra Akalın

Hem aşk hayatı hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava’daki konseriyle yine çok konuşuldu. Hadise'nin 2 gün sahne aldığı Harbiye'de kıyafetleri kadar yaptığı danslar da olay oldu.

Hadise nin erotik dansına tepki yağıyordu! Seda Sayan videosu ile yanıt verdi 1

Özellikle sandalye üzerinde erotik dansıyla çok konuşulan Hadise'ye hem eleştiriler oldu hem de beğeniler yağdı. Attila Atasoy, konserden çektiği görüntüleri “Süper Hadise. Müthiş bir koreografi, müthiş bir ekip ve müthiş bir Hadise. Türkiye’de şov ve dansta tek geçerim” diyerek paylaştı.

DİLAN POLAT BİLE ELEŞTİRDİ

Nükhet Duru ise Attasoy’un videosuna “Gözlerine perde mi indi Attilacığım?” yorumunu yazınca sosyal medya iyice karıştı.

Hadise nin erotik dansına tepki yağıyordu! Seda Sayan videosu ile yanıt verdi 2

Sosyal medyayı ikiye bölen Hadise'ye dair Dilan Polat bile sessiz kalmadı. Polat "Toplum ahlakı diye bir sürü yorum yapan insanlar niye burada hiç bahsetmemiş? Hadise 'Polat' olsaydı şimdi TT’den inmezdi, başka şeyler de olurdu! Çok enteresan" dedi.

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Hadise ise günlerdir konuşulunca dayanamadı ve Seda Sayan’ın “Konuşun konuşun daha çok konuşursunuz beni siz” dediği eski bir videosunu paylaşarak sözünü söyledi.

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Hadise
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