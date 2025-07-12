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Hadise'nin minik starıydı! O Ses Türkiye finalisti Aziz Kiraz son haliyle gündemde

2015 yılında O Ses Türkiye sahnesinde sesiyle büyüleyen ve Hadise'nin takımında yer alan 17 yaşındaki Aziz Kiraz, It's A Man's World düetiyle hafızalara kazınmıştı. Aziz Kiraz şimdi de yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu.

Hadise'nin minik starıydı! O Ses Türkiye finalisti Aziz Kiraz son haliyle gündemde
Öznur Yaslı İkier

Aziz Kiraz, O Ses Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuş; güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla büyük beğeni toplamıştı. Yarışmaya henüz 17 yaşındayken katılan Kiraz, Isabel şarkısıyla herkesin beğenisini kazanmış ve özellikle de Hadise'nin dikkatini çekmişti.

Ebru Gündeş'in şarkılarına olan hayranlığını dile getiren Aziz Kiraz, yarışmada Hadise’nin takımını tercih etmişti. O yıl finale kadar yükselen Kiraz, şampiyonluğu ise Hakan ve Gökhan’ın takımında yer alan Emre Sertkaya’ya kaptırmıştı.

Hadise nin minik starıydı! O Ses Türkiye finalisti Aziz Kiraz son haliyle gündemde 1

Hadise, Aziz Kiraz için “minik starım” ifadesini kullanarak onunla çalışmaktan büyük keyif aldığını belirtmişti. Kiraz, ünlü popçu Hadise ile birlikte It's A Man's World şarkısını seslendirerek unutulmaz bir düete imza atmıştı.

Hadise nin minik starıydı! O Ses Türkiye finalisti Aziz Kiraz son haliyle gündemde 2

Hadise'nin takımında finale kadar gelen ve o dönem 17 yaşında olan Aziz Kiraz, sezonun ikincisi olmuştu.

Hadise nin minik starıydı! O Ses Türkiye finalisti Aziz Kiraz son haliyle gündemde 3

SON HALİYLE GÜNDEMDE

Yarışma sonrasına hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Kiraz şimdi de son haliyle gündem oldu. Saçlarını uzatıp imaj tazeleyen Kiraz takipçilerinden tam not almayı başardı.

Hadise nin minik starıydı! O Ses Türkiye finalisti Aziz Kiraz son haliyle gündemde 4

Aziz Kiraz'a sosyal medyada 'Çok yakışıklı', 'tanıyamadım', 'değişmiş' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye
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