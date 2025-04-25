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Hadise'nin motivasyon konuşması sosyal medyada tepki çekti! ''Hayatta ne olursa olsun...''

Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise yönetmen Şenol Sönmez ile ayrılığından hemen sonra yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekmişti. Konserlerindeki konuşmalarıyla gündem olan Hadise son olarak yaptığı motivasyon konuşmasıyla tepki çekti.

Hadise'nin motivasyon konuşması sosyal medyada tepki çekti! ''Hayatta ne olursa olsun...''
Öznur Yaslı İkier

Özel hayatı, cesur dansları ve açıklamalarıyla adından söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Hadise bir süredir Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşıyordu.

Hadise'nin kıskançlık yüzünden Şenol Sönmez'le tartıştığı ve bu yüzden ilişkisini bitirdiği iddia edildi. Ayrılığı sahnede doğrulayan Hadise şimdi de son konserindeki görüntülerle gündeme geldi.

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Pembe pullu süper mini elbisesiyle sahneye çıkan Hadise sahnede yaptığı motivasyon konuşmasıyla tepki çekti. Hadise "Hayatta ne olursa olsun, şu cümle hep aklınızda olsun: Yes bitch." ifadelerini kullandı.

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TEPKİ YAĞDI

Ünlü şarkıcıya; 'saçmalamaya başladı', 'sen konuşma yapma', 'sanırsın ciddi bir şey söylüyor', 'kendini önemli hissetmeye çalışıyor' gibi yorumlar yapıldı.

Mynet'in Sesi
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Hadise
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