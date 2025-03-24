Hadise: Son günlerde yaşanan olayları büyük bir üzüntüyle takip ediyorum

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması tüm yurtta protesto ediliyor. Günler sonra Hadise de yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı Hadise sosyal medya hesabı X ve Instagram’dan gençlere yapılan sert müdahaleye tepki gösterdi.

"Farklı düşüncelerin bir arada yaşayabilmesi, gerçek özgürlük ve eşitliğin anlamıdır. Adalet ve özgürlük yolunda yan yana durabilmek, en önemli şeydir" diyen Hadise devamında şunları yazdı:

"Adalet, özgürlük ve eşitlik gibi değerleri yıllardır savunuyorum ve bu yolda kararlılıkla yürümeye devam ediyorum. Son günlerde yaşanan olayları büyük bir üzüntüyle takip ediyorum.

Gençler, haklarını savunmak ve seslerini duyurmak istediklerinde, karşılaştıkları engellerle mücadele ediyorlar. Tüm ümidimizi bağladığımız gençlerimizin umutlarını kırmadan, özgürce var olmalarına engel olunmamalı. Çünkü bu ülkenin gerçek geleceği, gençlerimizin ellerinde…"