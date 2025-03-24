MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hadise: Son günlerde yaşanan olayları büyük bir üzüntüyle takip ediyorum

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında protestolar devam ediyor. Şarkıcı Hadise de bu konuda günler sonra açıklamalarda bulundu ve "Son günlerde yaşanan olayları büyük bir üzüntüyle takip ediyorum" dedi.

Hadise: Son günlerde yaşanan olayları büyük bir üzüntüyle takip ediyorum
Kubra Akalın

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması tüm yurtta protesto ediliyor. Günler sonra Hadise de yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı Hadise sosyal medya hesabı X ve Instagram’dan gençlere yapılan sert müdahaleye tepki gösterdi.

"Farklı düşüncelerin bir arada yaşayabilmesi, gerçek özgürlük ve eşitliğin anlamıdır. Adalet ve özgürlük yolunda yan yana durabilmek, en önemli şeydir" diyen Hadise devamında şunları yazdı:

1

"Adalet, özgürlük ve eşitlik gibi değerleri yıllardır savunuyorum ve bu yolda kararlılıkla yürümeye devam ediyorum. Son günlerde yaşanan olayları büyük bir üzüntüyle takip ediyorum.

Ekran görüntüsü 2025-03-24 082113

Gençler, haklarını savunmak ve seslerini duyurmak istediklerinde, karşılaştıkları engellerle mücadele ediyorlar. Tüm ümidimizi bağladığımız gençlerimizin umutlarını kırmadan, özgürce var olmalarına engel olunmamalı. Çünkü bu ülkenin gerçek geleceği, gençlerimizin ellerinde…"

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Protestolara dair yorumu takipçilerini ikiye böldü! "Sen de yaşlı sayılmazsın" Protestolara dair yorumu takipçilerini ikiye böldü! "Sen de yaşlı sayılmazsın"
Serkay Tütüncü Melih Gökçek'in o sözüne dayanamadı! Sosyal medyayı salladıSerkay Tütüncü Melih Gökçek'in o sözüne dayanamadı! Sosyal medyayı salladı

Anahtar Kelimeler:
Hadise ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şişli Belediyesi'nde kayyum dönemi! Polisler binaya girdi

Şişli Belediyesi'nde kayyum dönemi! Polisler binaya girdi

Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ne konuştu ne paylaşım yaptı! Tutuklandığı gün bakın nerede ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ne konuştu ne paylaşım yaptı! Tutuklandığı gün bakın nerede ortaya çıktı

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını duyurdu: "Başlıyoruz"

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını duyurdu: "Başlıyoruz"

Serkay Tütüncü Melih Gökçek'in o sözüne dayanamadı! Sosyal medyayı salladı

Serkay Tütüncü Melih Gökçek'in o sözüne dayanamadı! Sosyal medyayı salladı

İmamoğlu protestoları sürüyor! Çok sayıda gözaltı var...

İmamoğlu protestoları sürüyor! Çok sayıda gözaltı var...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.