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Hadise ve yönetmen aşkı Şenol Sönmez ayrıldı! Ayrılık sebebi ve Mehmet Dinçerler detayı

Hadise ile yönetmen Şenol Sönmez'in 6 aylık ilişkisinin bittiği iddialar gündeme geldi. Esas Oğlan dizisinde yönetmen olan Sönmez'i Hadise'nin fotoğraflarını kaldırırken şarkıcı hakkında yeni iddia...

Hadise ve yönetmen aşkı Şenol Sönmez ayrıldı! Ayrılık sebebi ve Mehmet Dinçerler detayı
Kubra Akalın

Hadise, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı 'Esas Oğlan' dizisinin setinde aradığı aşkı bulmuştu. Dizinin yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşamaya başlayan Hadise'nin ilişkisi kısa sürdü.

Yaklaşık 6 aydır birlikte olan Sönmez ile Hadise hakkında ayrılık iddiaları ortaya atıldı. İddialara göre; Şenol Sönmez’in Hadise’yi takip etmesine rağmen Hadise sevgilisini takip etmiyor.

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Öte yandan Şenol Sönmez takip etmeye devam etse de sosyal medyada, Esas Oğlan'ın afişi haricinde galasından ve çekim sırasında çekilen Hadise'yi içeren tüm fotoğrafları hesabından kaldırdı.

DÖVMELERİ DE SİLDİRECEK

Ünlü yönetmen ile yaşamış olduğu aşkı ölümsüzleştirmek için koluna Şenol Sönmez ile mesajlaşırken kullandığı emojileri dövme olarak koluna kazıyan Hadise, yakın zaman içerisinde bu dövmeleri sildireceği de gelen bilgiler arasında.

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tv100'de yer alan iddiaya göre; Hadise ve Şenol Sönmez'in ayrılık sebebi kıskançlık... Ancak taraflardan henüz bir açıklama gelmiş değil.

Hadise'nin bir dönem Mehmet Dinçerler'den de kıskançlık krizleri nedeniyle ayrıldığı öne sürülmüştü.

Mynet'in Sesi
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