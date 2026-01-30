MAGAZİN

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka aşkında kriz iddiası! Son hamlesi dikkat çekti

Şimdilerde İnci Taneleri dizisiyle adından söz ettiren Kubilay Aka, bir süredir kendisi gibi oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşıyor. Kubilay Aka her yerde Sancaktutan'a olan aşkını haykırmaktan çekinmiyordu. Ancak ünlü çiftin büyük aşkında kriz çıktığı iddiaları gündeme geldi.

Öznur Yaslı İkier

“Çukur” dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Kubilay Aka ile meslektaşı Hafsanur Sancaktutan, yaklaşık iki yıldır gözlerden uzak bir aşk yaşıyor.

Mutlu anlarını zaman zaman takipçileriyle paylaşan ve evlenecekleri konuşulan Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, bu kez ayrılık iddiasıyla gündeme geldi.

Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi Kubilay Aka ile fotoğraflarını kaldırması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Çiftin birbirini takip etmesi ve Kubilay Aka'nın mutluluk pozlarını silmemesi de "aşkta kriz mi var?" sorusunu akıllara getirdi. Oyuncu çiftten konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

AYRILIK 2 GÜN SÜRMÜŞTÜ

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka ilişkilerinin başında da benzer bir kriz yaşamış ve birlikte olan pozlarını kaldırıp birbirlerini takipten çıkmıştı. Aralarındaki problemi çözen ikili, 2 gün sonra barışmıştı.

