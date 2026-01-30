Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka aşkında kriz iddiası! Son hamlesi dikkat çekti

“Çukur” dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Kubilay Aka ile meslektaşı Hafsanur Sancaktutan, yaklaşık iki yıldır gözlerden uzak bir aşk yaşıyor.

Mutlu anlarını zaman zaman takipçileriyle paylaşan ve evlenecekleri konuşulan Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, bu kez ayrılık iddiasıyla gündeme geldi.

Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi Kubilay Aka ile fotoğraflarını kaldırması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Çiftin birbirini takip etmesi ve Kubilay Aka'nın mutluluk pozlarını silmemesi de "aşkta kriz mi var?" sorusunu akıllara getirdi. Oyuncu çiftten konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

AYRILIK 2 GÜN SÜRMÜŞTÜ

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka ilişkilerinin başında da benzer bir kriz yaşamış ve birlikte olan pozlarını kaldırıp birbirlerini takipten çıkmıştı. Aralarındaki problemi çözen ikili, 2 gün sonra barışmıştı.