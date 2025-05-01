Hafsanur Sancaktutan'ın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü: Kadınların erkek, erkeklerin kadın olduğu...

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, meslektaşı Kubilay Aka ile geçtiğimiz Ağustos ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Aka geçtiğimiz günlerde tanışma sürecini şöyle anlatmıştı:

"5-6 sene önce bir reklam filminde beraber oynarken tanıştık ama o zaman aramızda hiç böyle bir şey olmadı. Sonra da aynı ajansta olduğumuz için etkinliklerde bir araya geliyorduk. Hiç birbirimize öyle bakmamıştık. Sonra ben öyle bakmış bulundum. Ben tavladım diyebiliriz. Hiç istemiyordu, uğraştım bayağı."

Kubilay Aka'nın sözlerinden sonra Hafsanur Sancaktutan da dikkat çeken sözler söyledi. 'Ortalıkta adam kalmadı' açıklamasıyla bir süre gündem olan oyuncu yine sosyal medyayı ikiye bölen sözler söyledi.

Hafsanur Sancaktutan "Kadınların erkek, erkeklerin kadın olduğu bir yerdeyiz. Erkekler geri çekiliyor. 'Ay yok ne gerek var'' işte geri gelecekse 'Benimle çıkar mısın?' dememe gerek yok" deyince sosyal medya ikiye bölündü.



Oyuncunun sözlerine sosyal medyada destek verenler olduğu gibi "Keko seviyorum diyemeyen de", "Erkekleri oyuncak ettiniz", "Ya yeter bu saçma sohbetler baydı" diyenler de vardı.