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Hailey Bieber’dan Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı... Kuzey Güney'deki o kare gündemde

Model Hailey Bieber, yakışıklı Türk oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’u sosyal medya hesabında paylaşınca adından söz ettirdi. Türk sosyal medya kullanıcılarından modele beğeni yağdı.

Hailey Bieber’dan Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı... Kuzey Güney'deki o kare gündemde
Kubra Akalın

Son zamanlarda eşi Justin Bieber ile yaşadığı krizle sıkça gündeme gelen model Hailey Bieber paylaşımıyla gündeme geldi.

Hailey Baldwin Bieber, geniş bir hayran kitlesine sahip Türk oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un unutulmaz karakteri Kuzey Tekinoğlu'nu TikTok hesabında paylaşarak büyük bir yankı uyandırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü üstlendiği "Kuzey Güney" dizisinden Kuzey Tekinoğlu karakterini paylaşan Hailey, paylaşımına "En sevdiğiniz lipliner'ı kaybettikten sonra hayat" notunu ekledi.

Hailey Bieber’dan Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı... Kuzey Güney deki o kare gündemde 1

Paylaşımın ardından, özellikle Türk takipçiler arasında yoğun bir yorum trafiği oluştu. Birçok kullanıcı, Hailey'nin Kıvanç Tatlıtuğ'un karakterini paylaşmasını şaşkınlıkla karşılarken, bazıları ise güzel oyuncuya yorum yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Güney dizisi Hailey Baldwin Kıvanç Tatlıtuğ
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