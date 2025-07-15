Hailey Bieber’dan Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı... Kuzey Güney'deki o kare gündemde

Son zamanlarda eşi Justin Bieber ile yaşadığı krizle sıkça gündeme gelen model Hailey Bieber paylaşımıyla gündeme geldi.

Hailey Baldwin Bieber, geniş bir hayran kitlesine sahip Türk oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un unutulmaz karakteri Kuzey Tekinoğlu'nu TikTok hesabında paylaşarak büyük bir yankı uyandırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü üstlendiği "Kuzey Güney" dizisinden Kuzey Tekinoğlu karakterini paylaşan Hailey, paylaşımına "En sevdiğiniz lipliner'ı kaybettikten sonra hayat" notunu ekledi.

Paylaşımın ardından, özellikle Türk takipçiler arasında yoğun bir yorum trafiği oluştu. Birçok kullanıcı, Hailey'nin Kıvanç Tatlıtuğ'un karakterini paylaşmasını şaşkınlıkla karşılarken, bazıları ise güzel oyuncuya yorum yağdırdı.