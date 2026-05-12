Hailey Bieber minik bikisiyle sınırları zorladı

Hailey Bieber, pazartesi sabahı Instagram’da paylaştığı yeni karelerle gündem oldu. Ünlü model, minik bikini üstüyle verdiği pozlarda dikkat çekerken, güneşlenirken çekilen leopar desenli mayosuyla da takipçilerinin ilgisini topladı.

29 yaşındaki Rhode kurucusu paylaşımına “Kamera rulomdan son bir ay” notunu düştü. Paylaşıma, Gigi Hadid, Christine Quinn ve Candice Swanepoel gibi ünlü isimler beğeni bıraktı.

Öte yandan hafta sonu konuşan Hailey Bieber, cilt bakım markası Rhode’u 1 milyar doların altında bir rakama satmayı reddettiğini açıklamıştı.

Time dergisine verdiği röportajda, Bieber, “Bu rakam olmak zorundaydı. Daha düşük bir teklifi kabul etmeyecektim. Bu benim hedefimdi” ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın ardından şirketin kreatif direktörü ve inovasyon lideri görevlerini üstlenen Hailey Bieber, Rhode markasının büyüme sürecinde tüketicilerin kendilerini dışlanmış hissetmesini istemediğini de söyledi.