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Hakan Sabancı ve Hande Erçel Roma-Paris treninde aşka geldi! 'Evlilik teklifi mi?'

Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel ile Roma - Paris treninde el ele çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından peş peşe yayınladı. Ünlü çiftin aşk dolu karelere kısa sürede gündem olurken sosyal medyada 'evlilik teklifi mi?' yorumları yapıldı.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel Roma-Paris treninde aşka geldi! 'Evlilik teklifi mi?'
Öznur Yaslı İkier

Bir süredir birlikte olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, zaman zaman yaptıkları romantik kaçamaklarla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Maldivler'e giden çift, tatilin ardından ayrıldıkları yönündeki iddialarla karşı karşıya kalmıştı.

Hakkında çıkan söylentilere sessiz kalmayan Hakan Sabancı; "Çok güzel giden bir beraberliğimiz var. İnsanlar sürekli ilişkimizi konuşuyor, nedenini anlayamıyorum" açıklamasında bulunmuştu. Hande Erçel ise "Gördüğünüz gibi ilişkimiz gayet yolunda" diyerek dedikodulara son noktayı koymuştu.

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Son olarak Sabancı, sevgilisiyle birlikte Roma–Paris treninde el ele çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, ilişkilerinin yolunda olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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YORUM YAĞDI

Ünlü çiftin romantik gezisinden peş peşe paylaştıkları bu kareler kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Hakan Sabancı ve Hande Erçel'e; 'çok güzelsiniz', 'çok yakışıyorsunuz', 'evlilik teklifi mi?' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Hakan Sabancı
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