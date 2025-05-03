Hakan Sabancı ve Hande Erçel Roma-Paris treninde aşka geldi! 'Evlilik teklifi mi?'

Bir süredir birlikte olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, zaman zaman yaptıkları romantik kaçamaklarla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Maldivler'e giden çift, tatilin ardından ayrıldıkları yönündeki iddialarla karşı karşıya kalmıştı.

Hakkında çıkan söylentilere sessiz kalmayan Hakan Sabancı; "Çok güzel giden bir beraberliğimiz var. İnsanlar sürekli ilişkimizi konuşuyor, nedenini anlayamıyorum" açıklamasında bulunmuştu. Hande Erçel ise "Gördüğünüz gibi ilişkimiz gayet yolunda" diyerek dedikodulara son noktayı koymuştu.

Son olarak Sabancı, sevgilisiyle birlikte Roma–Paris treninde el ele çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, ilişkilerinin yolunda olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

YORUM YAĞDI

Ünlü çiftin romantik gezisinden peş peşe paylaştıkları bu kareler kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel'e; 'çok güzelsiniz', 'çok yakışıyorsunuz', 'evlilik teklifi mi?' gibi yorumlar yapıldı.