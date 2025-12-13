MAGAZİN

Hakan Sabancı'yı unuttu bile! Hande Erçel ünlü yapımcıyla aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi

Evlenecekleri konuşulurken üç yıllık ilişkilerini sürpriz bir şekilde bitiren Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığı hala gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde 'çok yalnızım' diyen Hande Erçel yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncunun yapımcı Onur Güvenatam ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

Yer aldığı projeler ve özel hayatıyla magazin camiasında geniş yankı uyandıran güzel oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile 3 yıllık ilişkisini sonlandırdı.

Son dönemde Hande Erçel'in Onur Güvenatam'la aşk yaşadığı iddia edildi. Güzel isimden konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Londra’dan İstanbul’a dönen Hande Erçel, havalimanında objektiflere yansıdı. Erçel, bir süredir Londra’da hem iş hem de dil eğitimi için bulunduğunu belirterek, Türkiye’ye reklam çekimi için geldiğini söyledi.

AŞK İDDİALARINA İLK AÇIKLAMA

32 yaşındaki Hande Erçel, 40 yaşındaki yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar hakkında şu açıklamada bulundu: Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha... O yüzden bunları, konuşulması gereken zaman gelirse inşallah konuşuruz. Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki...

Hande Erçel, Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar üzerine soruların ısrarlı şekilde sürmesi üzerine ise şunları söyledi: Ben kimseyi tanımayayım mı? Herkes, yargılamadan önce bir dursun bir beklesin.

Hande Erçel, "Zamanla sizi birlikte görecek miyiz?" sorusuna ise "Kısmet” yanıtını verdi.

