Hakan Taşıyan kalp krizi geçirdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Türk arabesk müziğinin güçlü sesi Hakan Taşıyan kalp krizi geçirdi. Ankara'da hastaneye kaldırılan Taşıyan'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçtiğimiz aylarda Esenboğa Havaalanı'nda sohbet ettiği Taşıyan'a her türlü desteğin verilmesi için talimatta bulunduğu ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

Türk arabesk müziğinin güçlü sesi Hakan Taşıyan, geçirdiği kalp krizi sonrası Ankara’da hastaneye kaldırıldı. Sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, gelişmeler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taşıyan’ın tedavisi için tüm imkânların seferber edilmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi.

Önceki gün rahatsızlanan ve acil olarak hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan’ın, daha önce böbrek ve karaciğer nakli geçirmiş olması doktorları zor bir karar süreciyle karşı karşıya bıraktı.

Anjiyo yapılıp yapılmaması konusunda tereddüt yaşayan hekimler, konuyu sağlık kuruluna taşıdı. Kurulun değerlendirmeleri sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürece bizzat dahil olduğu öğrenildi.

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşıyan için her şeyin yapılması talimatını verdi.

Hakan Taşıyan, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esenboğa Havalimanı’nda bir araya gelmişti. Sanatçı, seyahat dönüşü Ankara’ya gelen Erdoğan’ı sanatçı dostlarıyla birlikte karşılamış, ikili havalimanında uzun süre sohbet etmişti.

Anahtar Kelimeler:
Hakan Taşıyan
