Hakan Ural "Entübe edildi" diyerek Fatih Ürek'in durumunu açıkladı: Kalp krizi geçirdiği zaman...

Fatih Ürek 15 Ekim sabahı evinde kalp krizi geçirdi. Kalbi 20 dakika duran Fatih Ürek'in sağlık durumu merak ediliyor. Kanal D'de Neler Oluyor Hayatta programında Hakan Ural'dan dikkat çeken açıklama geldi.

FATİH ÜREK NEREDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ?

Hakan Ural "Çok titizmiş Fatih Ürek ve evde çalışan yok. İki gün önce evine bir çalışan alıyor. Kalp krizi geçirdiği zaman o çalışanın evde olması muazzam lehine oluyor ve şoföre haber veriyor" diyerek yaşananları şu sözlerle anlattı:

Şoför aynı anda ambulansı arıyor ve doktorunu çağırıyor. Bu arada önce bir terleme geliyor camları açın diyor. Sonra bir üşüme ve titreme geliyor. Doktoru o şekilde çağırdığı için kalp masajını sağlıklı yapabiliyor. Doktoru kalbinde bir problem yok diyor. Doktoru muhtemelen alması gereken kan sulandırıcıyı almadı diyor. Kalple alakalı fonksiyonlarda problem yok. Risk almamak adına entübe edildi. Bugün ya da yarın uyandırmayı planlıyorlar. Çalışanı, karar verip iki gün önce almasaydı işe evde kendi kendine düşecekti.

Mehmet Ali Erbil Ürek için, “Allahtan yanında yardımcısı varmış, ambulans çağırmış. Durumu stabil” diye konuştu.