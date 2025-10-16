MAGAZİN

Fatih Ürek kalp krizi geçirdi! Doktordan korkutan açıklama: 'Genelde kalp durduğu zaman..."

Şarkıcı Fatih Ürek evinde kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran Fatih Ürek'e 20 dakika boyunca CPR masaj yapıldı. Uyutulan Fatih Ürek'in doktorundan ise korkutan bir açıklama geldi.

Kubra Akalın

Fatih Ürek dün sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Fatih Ürek evinde fenalaştı. Kalbi duran şarkıcıya ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi oldu.

Kalbinde bir sorun olmadığı belirlenen Fatih Ürek'in nörolojik açıdan da herhangi bir risk yaşanmaması için 24 saat boyunca yoğun bakımda tutulacağı bildirilmişti.

FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU

Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in doktoru Prof. Dr. Mehmet Refik Yazıcıoğlu hastane önünden ünlü şarkıcının sağlık durumunu açıkladı. Yazıcıoğlu'nun şu sözleri Fatih Ürek'in sevenlerini korkuttu:

"Kalple ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Tansiyonu da normal, nabzı da normal. Ama bu geçirmiş olduğu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili birtakım şüphelerimiz var. Kendisini şu anda uyutuyoruz. Muhtemelen yarına kadar uyutacağız. Bu süreç biraz daha belirsiz diyebilirim, beyinle alakalı."

"BEYİN FONKSİYONLARININ..."

Muhabirlerin, 'Felç riskinden mi şüphe ediyorsunuz?' sorusuna, "Genelde kalp durduğu zaman eğer uzun süreli bir süreç geçerse, 3 dakikadan sonra beyinde birtakım problem oluşabiliyor. Bu 20 dakika olsa bile kalp masajı eğer çok iyi yapılmışsa beynin oksijenlenmesi tam olarak sağlanabiliyor. Hiçbir problem olmadan da uyanabiliyor. Kalp ve ritm açısından hayati tehlikesi yok ama beynin fonksiyonlarının tekrar yerine gelmesi açısından şu anda o bekleme sürecindeyiz.' ifadelerini kullandı.

