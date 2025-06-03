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Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası! Survivor Hikmet Tuğsuz Dominik'i apar topar terk etti! Ülkeye döner dönmez...

Büyük finale sayılı günler kala Survivor'da şaşırtan bir gelişme yaşandı. Yarışmanın iddialı isimlerinden Hikmet Tuğsuz bir anda adaya veda etti. Vedalaşmaya dahi gelmeyecek olan Hikmet Tuğsuz'un yarışmayı bırakma sebebini Murat Ceylan açıkladı.

Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası! Survivor Hikmet Tuğsuz Dominik'i apar topar terk etti! Ülkeye döner dönmez...
Öznur Yaslı İkier

Survivor All Star 2025 yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz sosyal medyanın gündeminde. Performansı kadar hakkında çıkan iddialarla da konuşulan Hikmet, Türkiye'ye dönüş ödül oyunundaki isteksiz tavırları ve sosyal medyada yayılan tutuklanma söylentileriyle dikkat çekmişti.

Survivor Hikmet Tuğsuz büyük finale sayılı günler kala ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinin ardından yarışmadan ayrıldı.

HİKMET

Survivor 2025 All Star Gönüllüler'in 2 Haziran tarihli bölümünde, sunucu Murat Ceylan Hikmet'in yarışmayı terk ettiğini açıkladı. Murat Ceylan şunları söyledi;

CEYLAN

"Gördüğünüz üzere Hikmet yok. Hikmet'in ailesi bize ulaştı ve bir görüşme talep etti. Bu görüşme sonucunda özel sebeplerden dolayı Survivor'a devam edemeyecek.

Vedalaşmaya gelemeyecek. Önemli bir dönemdi son dönemlerdi. Maalesef bu sebeplerden dolayı Hikmet'in bu isteğini kabul ettik, kabul etmek zorunda kaldık."

TUTUKLAMA KARARI ÇIKMIŞTI

Hakkında iddianame hazırlanma sürecindeyken Dominik Cumhuriyeti'ne giden Hikmet Tuğsuz hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 Şubat'ta tutuklama kararı çıkarıldı.

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45 MİLYONLUK VİLLA DOLANDIRICILIĞI

Ünlüler kategorisinde All-star olarak tanıtılan Hikmet Tuğsuz'un geçtiğimiz yıl Nisan ayında Antalya'da internet üzerinden villasını satmak isteyen Julia Ç.'nin 45 milyon liralık villasının noterden satış vekaletnamesi alınarak dolandırılması olayına karıştığı öğrenilmişti.

7,5 yıl hapis cezası istenen Tuğsuz'un yine 20 Temmuz 2023'te Bayram D.yi sopayla dövdüğü, hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan iddianame hazırladığı ortaya çıkmıştı.

DOMİNİK DÖNÜŞÜ TUTUKLANACAK

Survivor Hikmet'in 12 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası suçundan denetimli serbestlik sürecindeyken karıştığı iki farklı suç nedeniyle hakkında iddianame düzenlendiği için tutuklanacağı öğrenilmişti. Survivor Hikmet, Dominik Cumhuriyeti dönüşünde Türkiye'ye giriş yaptığı an tutuklanıp cezaevine konulacak.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Hikmet Tuğsuz
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