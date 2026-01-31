MAGAZİN

Hakkında yakalama kararı var! Ecenaz Üçer'ın nerede olduğu ortaya çıktı! Ecenaz Üçer kimdir, kaç yaşında?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Hasan Can Kaya ve Reynmen, Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül gibi popüler isimlerin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Enes Batur, Murat Yağcı ve Ecenaz Üçer hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü isimlere yönelik olarak gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturmasında sabah saatlerinde yeni operasyon dalgası yaşandı.

Hasan Can Kaya ve Reynmen, Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Döndü Şahin gibi popüler isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlerin yanı sıra 10 ünlü isim içinde yakalama kararı çıkarıldı. Yurt dışında olduğu için yakalama kararı çıkarılan isimlerden biri de Ecenaz Üçer oldu.

Youtuber Enes Batur'un eski sevgilisi olan Ecenaz Üçer'ın Paris'te olduğu öğrenildi.

ECENAZ ÜÇER KİMDİR?

Ecenaz Üçer, Eskişehir'de dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği Bölümünde öğrenim gören Ecenaz Üçer, 'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi yapımlarda boy gösterdi.

Polis bir baba ve hemşire bir annenin çocuğu olan Enes Batur, 9 Nisan 1998 tarihinde doğdu.

