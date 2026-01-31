Hakkında yakalama kararı var! Ecenaz Üçer'ın nerede olduğu ortaya çıktı! Ecenaz Üçer kimdir, kaç yaşında?

Ünlü isimlere yönelik olarak gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturmasında sabah saatlerinde yeni operasyon dalgası yaşandı.

Hasan Can Kaya ve Reynmen, Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Döndü Şahin gibi popüler isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlerin yanı sıra 10 ünlü isim içinde yakalama kararı çıkarıldı. Yurt dışında olduğu için yakalama kararı çıkarılan isimlerden biri de Ecenaz Üçer oldu.

Youtuber Enes Batur'un eski sevgilisi olan Ecenaz Üçer'ın Paris'te olduğu öğrenildi.

ECENAZ ÜÇER KİMDİR?

Ecenaz Üçer, Eskişehir'de dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği Bölümünde öğrenim gören Ecenaz Üçer, 'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi yapımlarda boy gösterdi.

